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Pithoragarh News: सावन के तीसरे सोमवार को मन्दिरों में उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के सभी शिव मंदिरों में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालु तड़के से मंदिरों में पहुंचे और विधिपूर्वक पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। घंटाकरण शिव मंदिर, झूलाघाट तालेश्वर मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई।

Pithoragarh News: सावन के तीसरे सोमवार को मन्दिरों में उमड़ी भीड़

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। जनपद के सभी शिव मंदिरों में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। सोमवार को तड़के से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। इस दौरान भक्तों विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद शिललिंग में जल चढ़ाया। इस दौरान नगर के घंटाकरण शिव मंदिर, झूलाघाट तालेश्वर मंदिर, ध्वज खंडेनाथ, सेरादेवल, थलकेदार, चटकेश्वर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।

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