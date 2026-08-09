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Pithoragarh News: गुरना में बंद पड़े आईटीआई को खोलने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन के महामंत्री बसंत भट्ट ने गुरना आईटीआई कॉलेज को संचालित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की स्थिति खराब है और इसे खोलने के लिए कई बार डीएम व मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

Pithoragarh News: गुरना में बंद पड़े आईटीआई को खोलने की मांग

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन के केंद्रीय महामंत्री बसंत भट्ट ने गुरना आईटीआई कॉलेज को संचालित करने की मांग उठाई है। भट्ट ने कहा कि जनपद में आईटीआई कॉलेज की व्यवस्था खराब बनी हुई है। कहा लम्बे समय से गुरना में बंद पड़े आईटीआई कॉलेज को खोलने की मांग उठाई जा रही है। इधर भूतपूर्व सैनिक संगठन के राजेश भट्ट का कहना है कि इस संबंध में कई बार डीएम व मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने शासन व प्रशासन से इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

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