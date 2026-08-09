Pithoragarh News: गुरना में बंद पड़े आईटीआई को खोलने की मांग
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन के महामंत्री बसंत भट्ट ने गुरना आईटीआई कॉलेज को संचालित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की स्थिति खराब है और इसे खोलने के लिए कई बार डीएम व मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
Pithoragarh News: पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन के केंद्रीय महामंत्री बसंत भट्ट ने गुरना आईटीआई कॉलेज को संचालित करने की मांग उठाई है। भट्ट ने कहा कि जनपद में आईटीआई कॉलेज की व्यवस्था खराब बनी हुई है। कहा लम्बे समय से गुरना में बंद पड़े आईटीआई कॉलेज को खोलने की मांग उठाई जा रही है। इधर भूतपूर्व सैनिक संगठन के राजेश भट्ट का कहना है कि इस संबंध में कई बार डीएम व मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने शासन व प्रशासन से इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।