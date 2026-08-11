Pithoragarh News: बच्चों को नशे के दुष्परिणाम बताएं
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में साइबर सेल ने मानस एकेडमी में साइबर क्राइम जागरूकता पाठशाला का आयोजन किया। प्रभारी निरीक्षक नीरज भाकुनी ने विद्यार्थियों को नशे के खतरे और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने और ऑनलाइन सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी गई।
Pithoragarh News: पिथौरागढ़। साइबर सेल की ओर से मानस एकेडमी में साइबर क्राइम जागरूकता पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी निरीक्षक नीरज भाकुनी के साथ ही टीम बीते दिन विद्यालय पहुंची। इस दौरान प्रभारी निरीक्षण भाकुनी ने विद्यार्थियों को वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे नशे को लेकर जागरूक किया। साथ ही विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने को प्रेरित किया। बाद में विद्यार्थियो को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जानकारी दी।
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