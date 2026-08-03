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Pithoragarh News: सावन के तीसरे सोमवार को मन्दिरों में उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़। जनपद के सभी शिव मंदिरों में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सोमवार को तड़के से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुं

Pithoragarh News: सावन के तीसरे सोमवार को मन्दिरों में उमड़ी भीड़

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जनपद के सभी शिव मंदिरों में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सोमवार को तड़के से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिवलिंग में जल चढ़ाया, और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान नगर के घंटाकरण शिव मंदिर, झूलाघाट तालेश्वर मंदिर, ध्वज खंडेनाथ, सेरादेवल, थलकेदार, चटकेश्वर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।

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