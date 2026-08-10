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Pithoragarh News: जिला अस्पताल में रोगियों की भीड़ जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। बीडी पांडे जिला अस्पताल में साप्ताहिक अवकाश के बाद मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग पर्चा काउंटर से लेकर विभिन्न डॉक्टरों के कक्ष में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चिकित्सकों ने बारी-बारी से मरीजों की जांच की।

Pithoragarh News: जिला अस्पताल में रोगियों की भीड़ जुटी

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। नगर के बीडी पांडे जिला अस्पताल में साप्ताहिक अवकाश के बाद लोगों की भीड़ जुटी। सोमवार को सुबह से ही पर्चा काउंटर से लेकर अस्पताल में जगह-जगह लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोग सर्जन, फिजीशियन व बाल रोग विशेषज्ञ कक्ष में पर्चा लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। इस दौरान चिकित्सक ने बारी-बारी से सभी मरीजों की जांच की।

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