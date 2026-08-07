Pithoragarh News: बाल रोग विशेषज्ञ कक्ष में जुटी भीड़
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ नगर के बीडी पांडे जिला अस्पताल में रोगियों की भीड़ जुटी। शुक्रवार को जनपद के साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग इलाज को यहा
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। नगर के बीडी पांडे जिला अस्पताल में रोगियों की भीड़ जुटी। शुक्रवार को जनपद के साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग इलाज को यहां पहुंचे। इस दौरान सर्वाधिक भीड़ बाल रोग विशेषज्ञ कक्ष के बाहर देखने को मिली। इस दौरान लोग पर्चा लगाकर अपने बच्चें की बारी का इंतजार रहे थे। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सविता पांडे ने बारी-बारी से सभी बच्चों की जांच की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।