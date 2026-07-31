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Pithoragarh News: अवैध अतिक्रमण की अपील पर गए थे विकास भवन,आरोपों को बताया निराधार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: विकास भवन कार्यालय में वीडियोग्राफी को लेकर हुए विवाद में पूर्व सभासद सुबोध बिष्ट और लक्ष्मी दत्त जोशी ने लगाए गए आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, और शिकायतें स्थायी कर्मचारियों द्वारा की गई हैं।

Pithoragarh News: अवैध अतिक्रमण की अपील पर गए थे विकास भवन,आरोपों को बताया निराधार

Pithoragarh News: प्रकाश, पिथौरागढ़। विकास भवन कार्यालय में वीडियोग्राफी को लेकर हुए विवाद,अभद्रता,छेडखानी को लेकर पूर्व सभासद सुबोध बिष्ट व लक्ष्मी दत्त जोशी ने लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है और महिलाओं को आगे कर उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। उनका दावा है कि घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद एक कर्मचारी ने ही उनके साथ मारपीट की और बाद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी।

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