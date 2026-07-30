Pithoragarh News: जागृति कॉलोनी में दूषित पानी की सप्लाई, बीमारी का डर
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़ में जागृति कॉलोनी के निवासियों ने नलों में दूषित पानी की सप्लाई की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लोग मटमैले पानी से बीमारियों के बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। जल विभाग से स्वच्छ पानी की मांग की गई है, क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध पानी नहाने के भी लायक नहीं है।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। सीमांत में बरसात के मौसम के बीच घरों के नलों में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। बुधवार को जागृति कॉलोनी के लोगों ने बताया कि इन दिनों उनके नलों में रोजाना मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है। जिसने बीमारियों के खतरे को बढ़ा दिया है। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि जल विभाग की ओर से स्वच्छ व पर्याप्त मात्रा में घरों में पानी उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। लेकिन विभाग की ओर से इन दिनों नलों में मटमेले पानी की सप्लाई की जा रही है। जो पीने योग्य तो दूर लोगों के नहाने के काम भी नही आ रहा है।
कहा इन दिनों नलों में आने वाले पानी का सेवन करने से लोगों के स्वास्थ्य में काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने विभाग से रोजाना नियमित समय में स्वच्छ व पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई करने की अपील की है।
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