Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pithoragarh News: जागृति कॉलोनी में दूषित पानी की सप्लाई, बीमारी का डर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
Follow us on Google News
share

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़ में जागृति कॉलोनी के निवासियों ने नलों में दूषित पानी की सप्लाई की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लोग मटमैले पानी से बीमारियों के बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। जल विभाग से स्वच्छ पानी की मांग की गई है, क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध पानी नहाने के भी लायक नहीं है।

Pithoragarh News: जागृति कॉलोनी में दूषित पानी की सप्लाई, बीमारी का डर

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। सीमांत में बरसात के मौसम के बीच घरों के नलों में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। बुधवार को जागृति कॉलोनी के लोगों ने बताया कि इन दिनों उनके नलों में रोजाना मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है। जिसने बीमारियों के खतरे को बढ़ा दिया है। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि जल विभाग की ओर से स्वच्छ व पर्याप्त मात्रा में घरों में पानी उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। लेकिन विभाग की ओर से इन दिनों नलों में मटमेले पानी की सप्लाई की जा रही है। जो पीने योग्य तो दूर लोगों के नहाने के काम भी नही आ रहा है।

ये भी पढ़ें:Saraikela News: खरकई का जलस्तर बढ़ने से सप्लाई का पानी हुआ मटमैला

कहा इन दिनों नलों में आने वाले पानी का सेवन करने से लोगों के स्वास्थ्य में काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने विभाग से रोजाना नियमित समय में स्वच्छ व पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई करने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pithoragarh Latest News Pithoragarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।