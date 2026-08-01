Pithoragarh News: कांग्रेस ने बदहाल व्यवस्थाओं पर प्रदेश सरकार व विधायक पर उठाए सवाल

Pithoragarh News: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीडीहाट क्षेत्र में विकास कार्यों की उपेक्षा और जनसमस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेताओं ने विधायक और सरकार पर क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान में लापरवाही का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने विधायकों का पुतला दहन किया और क्षेत्र की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी स्थिति पर चिंता जताई।

Pithoragarh News: प्रमोद, डीडीहाट। क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं, विकास कार्यों की उपेक्षा और जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के कारण प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने डीडीहाट क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, रोजगार और स्थानीय व्यापार से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार और विधायक पर उपेक्षा का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है।

कार्यकर्ताओं की आवाज शनिवार को डीडीहाट में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बिक्रम देउपा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विधायक बिशन सिंह चुफाल और प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। कांग्रेस नेता प्रदीप पाल ने कहा कि करीब तीन दशकों तक सत्ता और महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद भी यदि डीडीहाट में टूटी सड़कें, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, बंद होते विद्यालय, पेयजल संकट और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से बनी हुई है तो यह विधायक व सरकार के क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीर उदासीनता को दर्शाता है। जनता को वर्षों से केवल आश्वासन मिले हैं, जबकि धरातल पर अपेक्षित बदलाव नजर नहीं आया है।

शिक्षा और भविष्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री आनंद रावत ने विधायक बिशन सिंह चुफाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस बांकू गांव से विधायक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, आज वहीं का विद्यालय बंद हो चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की यह स्थिति पूरे क्षेत्र के भविष्य पर सवाल खड़े करती है। संगठन महासचिव चंचल बोरा ने कहा कि डीडीहाट की जनता अब वर्षों के विकास कार्यों का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस जनता के अधिकारों और क्षेत्र के विकास के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी।

इस दौरान वरिष्ठ नेता दिवाकर पांगती, संगठन महासचिव चंचल बोरा, अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष मोहन राम, जिला मीडिया प्रभारी हिमांशु चुफाल, बसन्त जोशी, ललित भण्डारी, हेमन्ती भण्डारी, सुजाता देवी, सिमरन धपवाल, प्रकाश बोरा, चंचल चौहान, पीयूष पाल, त्रिलोक राम आदि रहे।