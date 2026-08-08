Pithoragarh News: ठोस अपशिष्ट निस्तारण पर हुई चर्चा
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़ के स्यूनी गांव में ठोस अपशिष्ट निस्तारण पर बैठक का आयोजन हुआ। ग्राम प्रधान सुनील कुमार की अध्यक्षता में चर्चा हुई कि क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा और ठोस अपशिष्ट एवं तरल प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। पाली ग्राम सभा में भी इसी विषय पर बैठक आयोजित की गई।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। स्यूनी गांव में ठोस अपशिष्ट निस्तारण को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। शुक्रवार को ग्राम प्रधान सुनील कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में क्षेत्र मे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने और ठोस अपशिष्ट के साथ ही तरल प्रबंधन पर कार्य योजना बनाने को लेकर चर्चा हुई। संचालन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पवन कुमार ने किया। इधर पाली ग्राम सभा में ग्राम प्रधान मुकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें ठोस अपशिष्ट निस्तारण पर चर्चा कर नियमावली बनाई गई। बाद में ग्रामीणों ने क्षेत्र में जारूकता रैली का आयोजन किया।
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