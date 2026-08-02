Pithoragarh News: अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण के आदेश

Pithoragarh News: सतीश, पिथौरागढ़। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएमओ डॉ. जेएस चुफाल ने जिले के विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, व्यवस्थागत खामियां और कार्यों में लापरवाही सामने आई। सीएमओ ने संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के साथ आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनालीछीना में उपस्थिति पंजिका की जांच के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इस पर सीएमओ ने नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट में लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जिला मुख्यालय से भेजी गई स्वास्थ्य जागरूकता सामग्री का वितरण नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल वितरण के निर्देश दिए।

गोचर अस्पताल के निरीक्षण में भवन की टूटी खिड़कियां और पानी के रिसाव की समस्या सामने आई। सीएमओ ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों और उनके तीमारदारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में प्रोग्राम मैनेजर बिना अवकाश आवेदन के अनुपस्थित पाए गए। स्वास्थ्य जागरूकता सामग्री की रिसीविंग प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए उनका एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। लगभग एक माह पहले भेजे गए रेफ्रिजरेटर को अब तक नहीं खोले जाने पर फार्मेसी अधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोलीहाट में कर्मचारियों ने पेयजल समस्या से अवगत कराया। यहां भी स्वास्थ्य जागरूकता सामग्री का वितरण नहीं होने पर संबंधित एएनएम को फटकार लगाई गई। निरीक्षण के अंत में सीएमओ डॉ. जेएस चुफाल ने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी पूर्व अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी जिला मुख्यालय न छोड़े।