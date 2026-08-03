Pithoragarh News: मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन के ट्रायल का शुभारंभ हुआ

Pithoragarh News: मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन के ट्रायल का शुभारंभ हुआ
Pithoragarh News: पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के विभिन्न विकासखंडों में ट्रायल शुरू हुए। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि खिल
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के विभिन्न विकासखंडों में ट्रायल शुरू हुए। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि खिलाड़ियों के चयन के लिए अलग-अलग स्थानों पर ट्रायल आयोजित किए गए है। बताया विण व नगर निगम पिथौरागढ़ के ट्रायल सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, मूनाकोट के झौलखेत, कनालीछीना के राजकीय पॉलीटेक्निक खेल मैदान, डीडीहाट व नगरपालिका डीडीहाट के ट्रायल जीआईसी खेल मैदान में होंगे।
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