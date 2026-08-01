Pithoragarh News: सीएमओ चुफाल का थल में स्वागत हुआ

Pithoragarh News: अनिल कार्की, थल। सीएमओ जीवन चुफाल ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। शनिवार को सीएमओं के थल पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाद में उन्होंने थल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्थानीय प्रतिनिधियों ने सीएमओ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वार्ड आया की कमी व विद्युत व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने व आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग उठाई। सीएमओ चुफाल ने सभी समस्याओं को सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश महिला प्रकोष्ठ सदस्य शशिकला सत्याल, ग्राम प्रधान सुनील सत्याल, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कार्की, व्यापार मण्डल अध्यक्ष अमित सत्याल, कार्तिक सत्याल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।