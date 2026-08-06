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Pithoragarh News: चौपाता-बथौली मार्ग में हुए गड्ढे ही गड्ढे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में कनालीछीना ब्लॉक के चौपाता-बथौली सड़क की स्थिति बहुत खराब हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दो साल पहले किए गए डामरीकरण का कार्य अब गड्ढों में बदल गया है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क का निरीक्षण और जल्दी मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है।

Pithoragarh News: चौपाता-बथौली मार्ग में हुए गड्ढे ही गड्ढे

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। कनालीछीना ब्लॉक क्षेत्र की चौपाता-बथौली सड़क की स्थिति बदहाल हो गई है। जिससे इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को स्थानीय महेन्द्र सिंह,जगमोहन सिंह, प्रकाश ने बताया कि मार्ग में दो वर्ष पूर्व डामरीकरण का कार्य हुआ था। जो दो वर्ष के भीतर ही गड्ढों में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क का निरीक्षण कर जल्द से जल्द मरम्मत कार्य शुरू करने और गड्ढों को भरने की मांग की है।

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