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Pithoragarh News: मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एसबीएम पब्लिक स्कूल में मानव तस्करी विरोधी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव मंजू देवी ने छात्राओं को इससे जुड़ी जानकारी दी और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 या 1098 पर अपील की। इसके बाद पौधरोपण भी किया गया।

Pithoragarh News: मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक किया

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एसबीएम पब्लिक स्कूल में जागरूकता शिविर लगाया गया। प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने छात्राओं को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मानव तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने छात्राओं से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 या 1098 पर देने की अपील की। बाद में धारी धमोड़ मार्ग में वन विभाग के साथ मिलकर पौधरोपण किया गया।

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