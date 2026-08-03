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Pithoragarh News: अनुवाल समुदाय की अक्तूबर में होगी वार्षिक आम सभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: अनुवाल समुदाय की वार्षिक आम सभा (एजीएम) अक्टूबर में आयोजित होगी। मदकोट में हुई बैठक में समुदाय के सामाजिक एकता, शिक्षा, और संगठनात्मक विकास पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने समुदाय को सशक्त बनाने और सदस्यों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया। बैठक में अनेक सदस्य शामिल हुए।

Pithoragarh News: अनुवाल समुदाय की अक्तूबर में होगी वार्षिक आम सभा

Pithoragarh News: मुनस्यारी। अनुवाल समुदाय की वार्षिक आम सभा (एजीएम) आगामी अक्तूबर माह में होगी। सोमवार को एजीएम की तैयारी को लेकर मदकोट में बैठक हुई। इस दौरान तैयारियों के साथ ही समुदाय के संगठनात्मक विकास, सामाजिक एकता, शिक्षा, संस्कृति व भविष्य की विभिन्न योजनाओं एवं उद्देश्यों पर भी विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने समुदाय को अधिक संगठित एवं सशक्त बनाने पर जोर देते हुए सभी सदस्यों से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। बैठक में मुनस्यारी इकाई के पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के दूरस्थ गांवों से बड़ी संख्या में अनुवाल समुदाय के सदस्य शामिल हुए।

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