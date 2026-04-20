उत्तराखंड के अस्कोट अभ्यारण्य में भीषण आग, 24 घंटे से धधक रहे जंगल; दुर्लभ वन्यजीवों पर खतरा
Askot Sanctuary Forests Fire: पिथौरागढ़ स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पर भीषण आग लग गई। पिछले 24 घंटे से जंगल लगातार धधक रहे हैं। आगजनी से दुर्लभ वन्यजीवों पर खतरा मंडरा रहा है।
Askot Sanctuary Forests Fire: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले करीब 24 घंटे से जंगल लगातार धधक रहे हैं और कई हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो चुका है। आगजनी से दुर्लभ वन्यजीवों पर खतरा मंडरा रहा है। यह अभ्यारण्य उत्तराखंड के राज्यीय पशु और दुर्लभ कस्तूरी मृग के रूप में जाना जाता है।
अभ्यारण्य के अंतर्गत कोली कन्याल क्षेत्र में रविवार को लगी आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। चीड़ और बांज के घने जंगलों में लगी आग तेज हवाओं के चलते लगातार फैलती जा रही है।
धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ
स्थानीय निवासी गुड्डू परिहार के अनुसार शनिवार शाम से ही जंगल में आग लगी हुई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ियों से उठती आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ देखा जा सकता है।
वन्यजीवों पर मंडराया खतरा
यह अभ्यारण्य खास तौर पर कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहां हिम तेंदुआ, भालू और कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ऐसे में आग से न केवल वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि इन दुर्लभ वन्यजीवों के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो गया है।
दुर्गम इलाके में बुझाने की चुनौती
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। वन क्षेत्राधिकारी पूरन सिंह देउपा के मुताबिक दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तेज हवाएं भी आग को काबू करने में बाधा बन रही हैं।
बाराकोट में भी जंगल जलने की घटनाएं
इधर चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। डोबाभागू, गल्लागांव और तड़ाग क्षेत्रों में शनिवार रात आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। दमकल और वन विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर देर रात करीब एक बजे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हंसराज सागर के नेतृत्व में टीम ने कई स्थानों पर फैल रही आग को बुझाया।
बढ़ती गर्मी और हवाओं से खतरा
लगातार बढ़ते तापमान और तेज हवाओं के कारण पहाड़ी इलाकों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं।
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