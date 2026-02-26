महिला से चेन स्नेचिंग में दिल्ली का MBBS छात्र गर्लफ्रेंड संग गिरफ्तार
पिथौरागढ़ में दिल्ली का एमबीबीएस छात्र अपनी गर्लफ्रेंड संग चेन स्नेचिंग में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक अपनी महिला मित्र के पीछे-पीछे उसके गांव चला आया और वहां दोनों ने वारदात को अंजाम दिया।
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में बंगापानी के तोली गांव में महिला की चेन छीनने के आरोप में पुलिस ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र और उसकी महिला मित्र को गर्जिया पुल के पास से गिरफ्तार किया है। छात्र के साथ गई महिला मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी बताई जा रहा है। पुलिस ने छीनी गई चेन बरामद कर ली है। आरोपी युवक दिल्ली का रहने वाला है।
पुलिस को दी तहरीर में 38 वर्षीय ममता देवी ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वह घर से सरसों निकालने खेत जा रही थी। सड़क किनारे बाइक पर खड़े एक युवक और युवती ने नेटवर्क न होने की बात कहते हुए मोबाइल फोन मांगा। 50 मीटर पैदल चलने के बाद युवक ने ममता को बलपूर्वक पकड़ और साथ आई युवती ने गले से सोने की दो मालाएं छीन लीं।
महिला का दावा है कि माला का वजन एक से डेढ़ तोला तक है। एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि आरोपी युवक 25 वर्षीय सन्नी सिंह थाना मियांवाली नगर पश्चिमी विहार, दिल्ली है जबकि 23 वर्षीय युवती हिमानी बोरा हल्द्वानी की निवासी है। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
आरोपी एमबीबीएस छात्र, रहने वाला दिल्ली का
बंगापानी तोली में महिला से छीनाछपटी करने के आरोप में गिरफ्तार सन्नी सिंह के एमबीबीएस का छात्र होने की जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। आमजन का कहना है कि परिजनों ने युवक को डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली से उत्तराखंड के हल्द्वानी भेजा, लेकिन अब युवक बंगापानी की घटना के बाद आरोपी बन गया है।
हल्द्वानी में ही आरोपी और महिला की पहचान
जौलजीबी के अपर उपनिरीक्षक सतेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि आरोपी हिमानी बोरा भी मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हिमानी और सन्नी दोनों की पहचान हल्द्वानी में ही हुई। बताया कि यहां बंगापानी तोली में हिमानी की दादी रहती हैं। उनसे मिलने ही कुछ दिन पहले हिमानी यहां आई। हिमानी के पीछे-पीछे ही बीते सोमवार को सन्नी भी बंगापानी पहुंचा और दोनों ने मिलकर फिर वारदात को अंजाम दिया।
लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष बलुवाकोट मेघा शर्मा, अपर उपनिरीक्षक सतेन्द्र पाल सिंह, अपर उपनिरीक्षक महेश पंत, अपर उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर जोशी, कांस्टेबल प्रभात सिंह, महिला कांस्टेबल ज्योति, पुलिस जीप चालक कांस्टेबल महेश सिंह बोरा आदि शामिल रहे।
हल्द्वानी ही रहती है हिमानी
पिथौरागढ़। बंगापानी तोली की रहने वाली हिमानी लंबे समय से हल्द्वानी में ही अपनी मां के साथ रहती है। गांव के लोग हिमानी को कम ही पहचानते हैं। पीड़ित ममता देवी भी इस कारण हिमानी को पहचान नहीं सकी। आसानी से लूट की शिकार हो गई।
