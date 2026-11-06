नेहा बोरा की बढ़ीं मुश्किलें! पुजारियों और मंदिर पर दिए बयान पर पुलिस को सौंपी गई शिकायत
आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की पुजारियों पर की गई कथित टिप्पणी से रोष है। दो लोगों ने कोतवाली पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा और मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
संतोष आर्यन/पिथौरागढ़
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक बयान को लेकर सीमांत के लोगों में रोष है। शुक्रवार को इस संबंध में नीरज जोशी और प्रदीप जोशी ने कोतवाली पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा और मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया और विभिन्न चैनलों पर एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें नेहा बोरा की ओर से मंदिरों और ब्राह्मणों को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है।
उनका आरोप है कि इस तरह के बयानों से संपूर्ण ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही, इससे समाज में आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है। पुलिस से इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इधर कोतवाल ललित मोहन जोशी का कहना है कि शिकायत पत्र मिला है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कथित वायरल वीडियो में नेहा बोरा ने क्या कहा?
वायरल वीडियो में नेहा बोरा ने कहा था, 'बिल्कुल सुरक्षा की जरूरत है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही सुरक्षा की जरूरत है। वो व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शुद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं। यह वही व्यवस्था है, जिसके तहत ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित हैं। उनका रेप होता है। मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं। ऐसी घटनाएं उन्नाव में, कठुआ में हम लोगों को देखने को मिलते हैं।'
भाजपा ने बयान पर नेहा और कांग्रेस दोनों को घेरा
नेहा बोरा के इस कथित बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भाजपा ने नेहा बोरा को कांग्रेस की पोस्टर गर्ल करार दिया। गौरतलब है कि हाल के दिनों में नेहा बोरा कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आ चुकी हैं। ऐसे में भाजपा नेहा बोरा के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है।
भाजपा प्रवक्ता ने शेयर किया था वायरल वीडियो
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा बोरा का यह वायरल वीडियो शेयर किया था। भंडारी ने नेहा के बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहले की एक टिप्पणी से भी जोड़ा। प्रदीप भंडारी के मुताबिक, राहुल ने कहा था कि ‘मंदिरों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है।’ प्रदीप भंडारी ने कहा था कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है और कांग्रेस की सोच देश के लिए खतरा है।
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