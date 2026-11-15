पटका माइक और बरसाईं गाली, तोड़फोड़ करने वाले कांग्रेस MLA पर केस; CM धामी के सामने न बोलने देने से थे नाराज
समारोह में बोलने की अनुमति न दिए जाने से नाराज होकर मंच पर तोड़-फोड़ करने वाले कांग्रेस विधायक मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। विधायक समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी मेले के मंच पर जमकर हंगामा करने वाले कांग्रेस के धारचूला विधानसभा सीट से विधायक हरीश धामी अब मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। धामी समेत 6 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 121(1), 132, 191(2), 324(3) और 352 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है कि यह मामला जौलजीबी कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद जांच भी शुरू की जा चुकी है। धामी समेत 6 लोगों पर जौलजीबी मेले में हंगामा करने, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने के आरोप लगाए गए हैं।
मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कहा
पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने आगे बताया है कि पिथौरागढ़ पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंच से जाने के बाद हंगामा
विधायक हरीश धामी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वे मंच पर माइक से बोलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान साउंड टीम कथित तौर पर उनका माइक बंद कर देती है जिसके बाद वे बुरी तरह भड़क उठते हैं। इस दौरान माइक को जोर से पटकते हैं और गालियां देने लगते हैं। इसके बाद गुस्से में साउंड टीम के पास पहुंचकर धक्का-मुक्की करने लगते हैं। इस दौरान हाथ में कुर्सी भी उठा लेते हैं और फिर उसे भी पटक देते हैं। वे यही नहीं रुकते बल्कि मंच पर रखे सामान को भी गिरा देते हैं।
वीडियो जारी कर बाद में क्या बोले?
कांग्रेस विधायक कार्यक्रम खत्म होने के कुछ देर बाद एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें बताते हैं कि उन्होंने गुस्से में आकर यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि 'तैश में अपने क्षेत्र की अवहेलना को देखते हुए मेरे से कुछ गलतियां हुई होंगी। मैं उसके लिए आप सब से क्षमा मांगता हूं।' विधायक ने कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला जबकि वे क्षेत्र के विधायक हैं।
मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बोलने की अनुमति न दिए जाने से नाराज हो गए थे। हालांकि इस दौरान मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने लोगों के सामने अपनी बात रखी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में जौलजीबी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यह भारत-नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित होने वाला ऐतिहासिक मेला है।
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