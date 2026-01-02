पलायन का दर्द! बुजुर्ग महिला को कंधा देने नहीं मिले लोग, SSB जवानों ने किया अंतिम संस्कार

संक्षेप: पिथौरागढ़ के तड़ीगांव में पलायन के कारण अंतिम यात्रा के लिए लोग न मिलने पर एसएसबी जवानों ने बुजुर्ग महिला की अर्थी को कंधा दिया और काली नदी तट पर ले जाकर उनकी अंत्येष्टि संपन्न कराई।

पहाड़ से पलायन अब इस हद तक पहुंच गया है कि मृतकों को कंधा देने वाले लोग नहीं मिल रहे। पिथौरागढ़ जिले के नेपाल सीमा से सटे गांव में एक बुजुर्ग महिला को श्मशान घाट पहुंचाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं मिले तो सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने यह फर्ज निभाया। जवानों ने अर्थी को कंधा दिया, लकड़ियां ढोईं और अंत्येष्टि भी कराई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

SSB जवानों से ली मदद उत्तराखंड के खाली होते गांवों की कठोर सच्चाई को उजागर करती यह घटना पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 25 किमी दूर तड़ीगांव की है। यहां रहने वाली करीब सौ वर्षीय बुजुर्ग महिला झूपा देवी का बुधवार को निधन हो गया। शव को अंत्येष्टि के लिए गांव से करीब ढाई किमी दूर काली नदी के तट तक ले जाना था, लेकिन गांव में अंतिम यात्रा के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। पूर्व प्रधान भूपेंद्र चंद ने बताया कि शव यात्रा के लिए गांव में चार-पांच लोग ही हो पाए, वे भी उम्रदराज थे। ऐसे में नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों से मदद मांगी गई। इसपर एसएसबी के चार जवान और दो अधिकारी मदद के लिए पहुंचे। जवानों की सहायता से शव को काली नदी के तट पर लाया गया। यहां 65 वर्षीय रमेश चंद ने मां की चिता को मुखाग्नि दी।

पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा पर बसे तड़ीगांव में एसएसबी जवान पहले लकड़ी लेकर गए और फिर महिला का अंतिम संस्कार कराया।