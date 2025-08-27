pilgrims Demand Animal Sacrifice Despite Ban uttarakhand High Court Hearing Today उत्तराखंड के इस गांव में बैन के बावजूद बलि चाह रहे श्रद्धालु, आज HC में सुनवाई, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़pilgrims Demand Animal Sacrifice Despite Ban uttarakhand High Court Hearing Today

उत्तराखंड के इस गांव में बैन के बावजूद बलि चाह रहे श्रद्धालु, आज HC में सुनवाई

हाईकोर्ट आज नैनीताल में होने वाले नंदा-सुनंदा मेले के दौरान बलि देने के लिए अस्थायी पशुबलि स्थल निर्धारित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।

Gaurav Kala नैनीताल, हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 07:27 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड के इस गांव में बैन के बावजूद बलि चाह रहे श्रद्धालु, आज HC में सुनवाई

उत्तराखंड के नैनीताल में प्रसिद्ध नंदा-सुनंदा मेले के दौरान बलि देने की पुरानी प्रथा चली आ रही है। लोग मनोकामना पूरी होने पर माता को पशुबलि चढ़ाते हैं, लेकिन इस पर फिलहाल बैन है। अब एक श्रद्धालु ने पशुबलि की अनुमति और उसके लिए एक जगह निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आज सुनवाई की तिथि नियत की है।

ये भी पढ़ें:नैनीताल चुनाव में अपहरण कांड के बाद पार्टी करते दिखे युवक,HC ने देखे वायरल VIDEO

नैनीताल निवासी पवन जाटव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नंदा-सुनंदा का मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है, वे देवी को प्रसन्न करने को पशुबलि देने आते हैं। लेकिन कुछ समय से मंदिर परिसर के आसपास व खुले में बलि देने पर रोक लगने के कारण श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कई संगठन इसका विरोध भी करते आए हैं। जिसकी वजह से कानून व्यवस्था में भी प्रभाव पड़ता है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि यह मेला हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक है। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, यदि वे नियमों के तहत बलि देना चाहते हैं, तो एक अस्थायी बलि स्थल मल्लीताल लकड़ी टाल की भूमि पर बनाया जाए।

Uttarakhand News High Court News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।