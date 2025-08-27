उत्तराखंड के इस गांव में बैन के बावजूद बलि चाह रहे श्रद्धालु, आज HC में सुनवाई

हाईकोर्ट आज नैनीताल में होने वाले नंदा-सुनंदा मेले के दौरान बलि देने के लिए अस्थायी पशुबलि स्थल निर्धारित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।

उत्तराखंड के नैनीताल में प्रसिद्ध नंदा-सुनंदा मेले के दौरान बलि देने की पुरानी प्रथा चली आ रही है। लोग मनोकामना पूरी होने पर माता को पशुबलि चढ़ाते हैं, लेकिन इस पर फिलहाल बैन है। अब एक श्रद्धालु ने पशुबलि की अनुमति और उसके लिए एक जगह निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आज सुनवाई की तिथि नियत की है।

नैनीताल निवासी पवन जाटव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नंदा-सुनंदा का मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है, वे देवी को प्रसन्न करने को पशुबलि देने आते हैं। लेकिन कुछ समय से मंदिर परिसर के आसपास व खुले में बलि देने पर रोक लगने के कारण श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।