Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़People pray to god for Rain and Snowfall in uttarakhand After drought like situation
बारिश-बर्फबारी के लिए लोगों ने देवताओं से लगाई गुहार, सूखे जैसे हालात

बारिश-बर्फबारी के लिए लोगों ने देवताओं से लगाई गुहार, सूखे जैसे हालात

संक्षेप:

उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी न होने से सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में निराश लोगों ने अब देवताओं से गुहार लगानी शुरू की है।

Jan 18, 2026 07:24 am ISTGaurav Kala क्रांति भट्ट, गोपेश्वर
share Share
Follow Us on

बर्फबारी के महीनों में पहाड़ के ग्रामीण, बारिश की बूंद-बूंद और बर्फ के फाहों के लिए तरस रहे हैं। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मौसम की बेरुखी से परेशान चमोली के ग्रामीणों ने अब देवी-देवताओं और प्रकृति की आराधना करते हुए बारिश-बर्फबारी के लिए ‘उच्याणा’ रखा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उत्तराखंड समेत तमाम पहाड़ी राज्य इस बार बारिश-बर्फबारी को तरस रहे हैं। उत्तराखंड में बीता ढाई महीना बारिश के लिहाज से सूखा गुजर गया। इससे परेशान पर्वतीय क्षेत्रों में लोग सिंचाई और पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। इस मुश्किल से पार पाने के लिए ग्रामीण अब आस्था का सहारा ले रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय परंपराएं निभाते हुए ग्रामीण सामूहिक रूप से अपने कुल देवी-देवताओं और ग्राम देवताओं की विशेष पूजा-अर्चना में जुट गए हैं। शनिवार को चमोली जिले की वाण ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने चौपाल बुलाई। इस चौपाल में लोगों ने लाटू देवता और मां नंदा देवी से सामूहिक मन्नत (उच्याणा) मांगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पर आज फिर घने कोहरे का अटैक; बारिश को लेकर नया अपडेट, 26 तक कैसा मौसम?
ये भी पढ़ें:सावधान! घने कोहरे, शीतलहर के बीच और बिगड़ेगा मौसम, आज से बारिश के आसार

ग्रामीण बोले-उच्याणा हमारी लोक आस्था

ग्रामीणों ने बताया कि जब भी संकट आता है तो वे आराध्य देवों की शरण में जाते हैं। बारिश-बर्फबारी के लिए प्रकृति, देवी-देवताओं से अनुनय-विनय करना, शुभ कार्य के लिए उच्याणा रखना, लोक आस्था और प्रकृति के प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक है। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पहाड़ों की उस सामूहिक संस्कृति की भी पहचान है, जहां आज भी संकट के समय पूरा समाज एक सूत्र में बंध जाता है।

बारिश न हुई तो अनुष्ठान होगा

वाण गांव के हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि मनौती में ग्रामीणों ने ठेठ पहाड़ी अंदाज में प्रार्थना की। उन्होंने देवी-देवताओं और प्रकृति से जल्द बारिश-बर्फबारी कराने की गुहार लगाई। चौपाल में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि एक सप्ताह में बारिश नहीं हुई तो ग्रामवासी, लाटू देवता के मंदिर में जाकर ध्यान-साधना करेंगे। यह बारिश-बर्फ पड़ने तक जारी रहेगा।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Weather Snowfall In Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।