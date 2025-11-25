अन्य राज्यों के लोगों को उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में बताया

संक्षेप: अदालत ने स्पष्ट रूप से माना कि किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ केवल उसी राज्य में मिल सकता है जहां का वह मूल निवासी है और किसी भी कारण से किसी अन्य राज्य में प्रवास करने पर वह उस राज्य की सेवा में आरक्षण का हकदार नहीं होगा।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य के अनुसूचित जाति के ऐसे मूल निवासियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा, जो शादी के बाद उत्तराखंड में आकर बसे हैं। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह फैसला श्रीमती अंशु सागर समेत कुल 32 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। इनमें से ज्यादातर याचिकाएं ऐसी महिलाओं की तरफ से दायर की गई थीं, जो अन्य राज्यों की मूल निवासी थीं, लेकिन शादी के बाद वे उत्तराखंड आकर बस गई थीं। यूं तो हाई कोर्ट ने यह फैसला बीती 12 नवंबर को सुनाया गया था लेकिन आदेश की प्रति मंगलवार यानी 25 नवंबर को प्राप्त हुई।

पीठ ने माना कि आरक्षण का अधिकार क्षेत्र विशेष से होता है और यह स्थान बदलने के साथ स्थानांतरित नहीं होता है। याचिकाकर्ता अंशु सागर मूल रूप से उप्र के मुरादाबाद की निवासी हैं और उनका विवाह उत्तराखंड के एक अनुसूचित जाति के शख्स से हुआ है। विवाह के बाद उन्होंने उत्तराखंड के जसपुर से जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया और सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण का दावा किया जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया था।

राज्य सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल के निवासियों के लिए है। दूसरे राज्यों की महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी दौरान अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण तर्क देते हुए कहा कि जाति का दर्जा जन्म से तय होता है विवाह से नहीं।

अदालत ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अदालत के मैरी चंद्र शेखर राव और संजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य जैसे मामलों का हवाला भी दिया। इन फैसलों में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही यह सिद्धांत स्थापित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति की सूची उस राज्य के संबद्ध होती है। इसलिए एक राज्य में अनुसूचित जाति का माना जाने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में स्वत: ही वह दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि प्रवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो यह उस राज्य के मूल अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा।