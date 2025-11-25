Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़People from other states will not get the benefit of reservation in Uttarakhand says HC
अन्य राज्यों के लोगों को उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में बताया

अन्य राज्यों के लोगों को उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में बताया

संक्षेप:

अदालत ने स्पष्ट रूप से माना कि किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ केवल उसी राज्य में मिल सकता है जहां का वह मूल निवासी है और किसी भी कारण से किसी अन्य राज्य में प्रवास करने पर वह उस राज्य की सेवा में आरक्षण का हकदार नहीं होगा।

Tue, 25 Nov 2025 11:48 PMSourabh Jain वार्ता, देहरादून, उत्तराखंड
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य के अनुसूचित जाति के ऐसे मूल निवासियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा, जो शादी के बाद उत्तराखंड में आकर बसे हैं। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह फैसला श्रीमती अंशु सागर समेत कुल 32 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। इनमें से ज्यादातर याचिकाएं ऐसी महिलाओं की तरफ से दायर की गई थीं, जो अन्य राज्यों की मूल निवासी थीं, लेकिन शादी के बाद वे उत्तराखंड आकर बस गई थीं। यूं तो हाई कोर्ट ने यह फैसला बीती 12 नवंबर को सुनाया गया था लेकिन आदेश की प्रति मंगलवार यानी 25 नवंबर को प्राप्त हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीठ ने माना कि आरक्षण का अधिकार क्षेत्र विशेष से होता है और यह स्थान बदलने के साथ स्थानांतरित नहीं होता है। याचिकाकर्ता अंशु सागर मूल रूप से उप्र के मुरादाबाद की निवासी हैं और उनका विवाह उत्तराखंड के एक अनुसूचित जाति के शख्स से हुआ है। विवाह के बाद उन्होंने उत्तराखंड के जसपुर से जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया और सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण का दावा किया जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया था।

राज्य सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल के निवासियों के लिए है। दूसरे राज्यों की महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी दौरान अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण तर्क देते हुए कहा कि जाति का दर्जा जन्म से तय होता है विवाह से नहीं।

अदालत ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अदालत के मैरी चंद्र शेखर राव और संजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य जैसे मामलों का हवाला भी दिया। इन फैसलों में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही यह सिद्धांत स्थापित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति की सूची उस राज्य के संबद्ध होती है। इसलिए एक राज्य में अनुसूचित जाति का माना जाने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में स्वत: ही वह दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि प्रवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो यह उस राज्य के मूल अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा।

अदालत ने स्पष्ट रूप से माना कि किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ केवल उसी राज्य में मिल सकता है जहां का वह मूल निवासी है और किसी भी कारण से किसी अन्य राज्य में प्रवास करने पर वह उस राज्य की सेवा में आरक्षण का हकदार नहीं होगा जहां वह प्रवास करता है। एक राज्य का आरक्षित वर्ग दूसरे राज्य में सामान्य वर्ग के रूप में माना जाएगा। अंत में अदालत ने कोई राहत नहीं देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।