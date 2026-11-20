सूबेदार भाई से लेकर चाय बेचने वाली बहन तक, बेहद सादगी भरा है सीएम योगी का परिवार
योगी की मां का उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में निधन हो गया है। उनकी उम्र 91 साल थी। आइए जानते हैं सीएम के परिवार में कौन-कौन हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 91 वर्ष की थीं। मां के निधन के बाद एकबार फिर सभी का ध्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार और उत्तराखंड के उनके पैतृक गांव पर है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनका परिवार अब तक सार्वजनिक जीवन से काफी हद तक दूर है और सादगी भरा जीवन व्यतीत करता है।
योगी की मां का उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में निधन हुआ है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने जहां उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक करियर बनाया तो दूसरी तरफ उनका परिवार उत्तराखंड में ही रहा और राजनीति से भी दूरी बनाए रखा हुआ है। सीएम योगी का उत्तराखंड से खास लगाव है और वे कई मौकों पर अपने पैतृक गांव जाते रहे हैं।
1972 में हुआ था योगी आदित्यनाथ का जन्म
योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पंचूर गांव में हुआ था जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। हालांकि उस समय यह क्षेत्र अविभाजित उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। योगी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट जो कि वन विभाग में नौकरी करते हुए फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर्ड हुए। उनकी मां घर के काम संभालती थीं।
एनडीटीवी के मुताबिक, आनंद बिष्ट और सावित्री के कुल 7 बच्चे हैं जिनमें चार बेटे और तीन बेटियां हैं। योगी के भाई बहनों में बड़े भाई मानवेंद्र मोहन, छोटे भाई शैलेंद्र मोहन और महेंद्र मोहन और तीन बहनें शामिल हैं। योगी भाई बहनों में ज्यादात्तर राजनीतिक से दूर है।
क्या करते हैं योगी के भाई?
एनडीटीवी के मुताबिक, योगी के बड़े भाई मानवेंद्र मोहन उत्तराखंड में ही एक कॉलेज में नौकरी करते हैं। छोटे भाई इंडियन आर्मी में है और मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें सूबेदार बताया जाता है। वहीं बताया जाता है कि छोटे भाई महेंद्र मोहन उत्तराखंड में ही एक स्कूल में नौकरी करते हैं।
परिवार का सबसे चर्चित चेहरा शशि देवी
योगी आदित्यनाथ की तीन बहनों के नाम शशि देवी हैं जो कि उनसे बड़ी हैं और परिवार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं। दरअसल वे पौड़ी गढ़वाल में माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर के पास एक छोटी दुकान चलाती हैं जिसमें चायर, पकोड़े और धार्मिक सामान बेचती हैं।
योदी आदित्यनाथ के पिता
योदी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का 20 अप्रैल 2020 को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया था। यह वह समय था जब देश में कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था।
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