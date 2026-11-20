‘भिक्षाम देहि’; जब 'अजय सिंह बिष्ट’ के योगी आदित्यनाथ बनने की गवाह बनी थी मां
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संन्यास की राह पर जाने से पहले एक रस्म निभाने तीन साल बाद घर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मां से भिक्षा मांगी थी। भिक्षा मिलने के बाद वे संन्यास की राह पर चल दिए थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को 91 साल की उम्र में निधन हो गया। योगी आदित्यनाथ मां को अंतिम विदाई देने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे हैं।
जिस शख्स को आज दुनिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है वह कभी इसी गांव की मिट्टी में पला बढ़ा मगर एक वक्त ऐसा आया जब वे तीन साल के लिए लापता हो गए थे। तीन साल बाद जब अचानक घर लौटे तो मां सावित्री खुशी से झूम उठीं और जब दौड़कर दरवाजे तक पहुंची तो नजारा देखकर हैरान रह गई थीं।
अचानक भगवा पहन घर पहुंचे थे
न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक, जिस बेटे को उन्होंने हमेशा पैंट और कमीज में देखा था वह अब भगवा वस्त्र धारण कर चुका था, सिर मुंडा हुआ था, कानों में बड़े साइज के कुंडल और हाथों में भिक्षा पात्र था। यह कोई मां और बेटे के बीच आम मुलाकात नहीं थी बल्कि वे संन्यास के रास्ते पर कदम रखने से पहले एक जरूरी रस्म निभाने पहुंचे थे। और यह रस्म थी अपनी मां से पहली भिक्षा मांगना।
मां से मांगी भिक्षा
मां के सामने खड़े योगी आदित्यनाथ के मुंह से तब एक ही बात निकली थी कि 'मां भिक्षाम देहि।'
मां पूरी तरह से थीं हैरान
न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बेटे अजय सिंह बिष्ट को योगी बनने की राह पर देखकर मां को हैरानी हुई। बेटे को नए अवतार में देख मां ने खुद को संभालते हुए पूछा ‘ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? घर में किसी चीज की कमी थी कि तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही है?’
तब अजय सिंह बिष्ट जिसे आज दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती हैं ने कहा कि ‘मां त्याग करना ही मेरा कर्तव्य है। योगी अपनी भूख सिर्फ सिर्फ भिक्षा के जरिए ही मिटा सकता है। आप मुझे जो भी देंगी वह मेरे उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करेगा।’
घर के अंदर भी नहीं घुसे थे
अजय सिंह बिष्ट इस मुलाकात के दौरान घर के अंदर नहीं घुसे थे। इस दौरान उन्होंने मां से कहा कि वे भिक्षा में जो कुछ भी दे सकती हैं दे दें। मां को अब यकीन था कि बेटा बात मानेगा और संन्यास की राह छोड़ देगा। हालांकि अजय सिंह अपने इरादे तय कर चुके थे और उनकी जिद के आगे मां ने हार मान ली और घर के अंदर से कुछ चावल और पैसे लेकर आईं और बतौर भिक्षा बेटे को थमा दिए। इसके बाद अजय सिंह पीछे मुड़कर नहीं देखा और संन्यास की राह पर चल दिए जबकि मां दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को हमेशा के लिए दूर जाते हुए देखते रही।
2014 में गोरखनाथ पीठ के 'पीठाधीश्वर' बने
वक्त बीतने के बाद अजय योगी आदित्यनाथ के नाम से पहचाने जाने लगे। 2014 में अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ के निधन के बाद उन्होंने गोरखनाथ पीठ के 'पीठाधीश्वर' के रूप में पदभार संभाला।
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