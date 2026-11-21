मां को कंधा देकर निभाया पुत्र धर्म; CM योगी के लिए कुमार विश्वास का भावुक संदेश, शंकराचार्य से तुलना
जाने-माने कवि कुमार विश्वास ने भी सीएम योगी की मां के निधन पर शोक जताया है। सीएम योगी के मां को कंधा देने पर कुमार विश्वास ने इसकी तुलना भगवान आद्य शंकराचार्य से की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का शनिवार को हरिद्वार के चंडी देवी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। जाने-माने कवि कुमार विश्वास ने भी सीएम योगी की मां के निधन पर शोक जताया है।
कुमार विश्वास ने पूज्यपाद भगवान आद्य शंकराचार्य का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की है। कुमार विश्वास ने कहा है कि जिस तरह भगवान आद्य शंकराचार्य ने संन्यासी होते हुए भी पुत्र धर्म का पालन किया था उसी तरह सीएम योगी ने पुत्र धर्म निभाया है।
क्या बोले कुमार विश्वास
कुमार विश्वास ने एक्स पर लिखा ‘पूज्यपाद भगवान आद्य शंकराचार्य जी, जिन्होंने समस्त भारत को सनातन धर्म की चेतना से जोड़ा, जो विरक्त संन्यासियों की पूरी परंपरा के सर्वाधिक मान्य, पूज्य व्यक्तित्व हैं, वे भी अपनी आदरणीय मां के लौकिक शरीर के शांत होने पर संन्यासी होते हुए भी अपने गांव आए थे और अपने पुत्र धर्म का पालन किया था। राज धर्म का पालन करने वाले उत्तर प्रदेश के संन्यासी मुखिया ने भी उसी परंपरा को निभाते हुए अपने लौकिक शरीर को संसार के लिए प्रकट करने वाली पूज्य मां को कंधा देकर अपना पुत्र धर्म निभाया है।’
'कल की रात बहुत भारी रही होगी'
उन्होंने आगे कहा ‘भगवा वस्त्र धारण कर जीवन को सेवा और लोककल्याण के लिए समर्पित कर देने वाले योगी आदित्यनाथ के जीवन में कल की रात निश्चित ही बहुत भारी रही होगी। मां को अंतिम विदाई देना, उन्हें कंधा देना और नम आंखों से जीवन के इस अटल सत्य को स्वीकार करना किसी भी पुत्र के लिए अत्यंत कठिन क्षण होता है। लेकिन मां कभी दिवंगत नहीं होतीं। वे अपनी संतान के संस्कारों में, उसके व्यक्तित्व में, उसके संकल्पों में और उसके प्रत्येक सत्कर्म में सदैव जीवित रहती हैं। योगी जी के भगवा वस्त्रों में तपस्या का जो तेज है, उनके व्यक्तित्व में जो दृढ़ता है और जनसेवा के प्रति जो अटूट समर्पण है, उसमें भी एक मां के संस्कारों की छाया है। मां की यादें जीवन भर संबल बनकर साथ चलती हैं।’
शुक्रवार सुबह हो गया था निधन
आपको बता दें कि सीएम योगी की मां का उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में शुक्रवार सुबह निधन हो गया था। उनकी उम्र 91 साल थी। सीएम योगी को मां के निधन के निधन का दुखद समाचार उस वक्त मिला जब वे गोरखपुर में एक कार्यक्रम में शामिल थे। इस दौरान वे बच्चों को टैबलेट बांट रहे थे। जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही वे शाम को अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। मां के पार्थिव शरीर को देखकर उनकी आंख में आंसू छलक उठे थे। इस दौरान उन्होंने मां पर फूल चढ़ाए।
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