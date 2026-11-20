CM योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर चंद्रशेखर आजाद का भी छलका दर्द, बढ़ाया संवेदना का हाथ
CM योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर चंद्रशेखर आजाद का दर्द छलक उठा है। उन्होंने मां की तस्वीर शेयर करते हुए शोक जताया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को 91 साल की उम्र में निधन हो गया। इस दुखद समाचार के सामने आते ही न केवल उनके पैतृक गांव पंचूर और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में शोक की लहर है बल्कि देश और प्रदेश के राजनीतिक हलकों में भी संवेदनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है।
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी सीएम योगी मां के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि मां को खोने का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
तस्वीर शेयर करते हुए क्या बोले चंद्रशेखर?
चंद्रशेखर ने एक्स पर सीएम योगी की मां की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा 'उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की श्रद्धेय माता जी श्रद्धेया सावित्री देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है।'
उन्होंने आगे लिखा ‘इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं मुख्यमंत्री जी एवं उनके समस्त परिवार के साथ हैं। मां को खोने का दुःख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रकृति शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भावभीनी श्रद्धांजलि और विनम्र नमन।’
मायावती ने भी जताया शोक
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ जी की माता श्रीमती सावित्री देवी का आज उनके गांव में निधन हो जाने की खबर अति-दुखद। उनके परिवार सहित सभी रिश्तेदारों आदि के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।’
पैतृक गांव में निधन, कल हरिद्वार में अंतिम संस्कार
मुख्यमंत्री योगी की मां का उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में निधन हुआ है। कल हरिद्वार में उनका अंकित संस्कार होगा और सीएम योगी भी उत्तराखंड आ रहे हैं।
पिता के अंतिम संस्कार में नहीं हुए थे शामिल
आपको बता दें कि सीएम योगी का परिवार बेहद सादगी भरा जीवन व्यतीत करता है और राजनीति से काफी हद तक दूर है। योगी के पिता का निधन साल 2020 में दिल्ली एम्स में हुआ था। इस दौरान देश में कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। और सीएम योगी ने सार्वजनिक पद पर होते अपनी जिम्मेदारियों के वजह से अंतिम संस्कार में न आने का फैसला लिया था। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के चलते भीड़ न बढ़ाने की अपील की थी।
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