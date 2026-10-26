जाम से मिलेगा छुटकारा! पौड़ी में बनेगी 300 वाहन क्षमता वाली मल्टीलेवल पार्किंग
पौड़ी में जाम से निजात की कवायद तेज हो गई है। यहां 300 वाहनों की क्षमता वाली बहुमंजिला पार्किंग बनाने की तैयारी है। इसके लिए चिह्नित जगल का भी निरीक्षण किया गया है।
उत्तराखंड के पौड़ी शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने और पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विकास कार्यों में तेजी लाने की कवायद शुरू हो गई है। आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर राजेश ने सोमवार को शहर में निर्माणाधीन पार्किंग, प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के साथ निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूरी करने पर जोर दिया।
सचिव ने अपर चोपड़ा में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत निर्माणाधीन 30 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग को इस पार्किंग का निर्माण एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जीएमवीएन के समीप बनी 70 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
पावर हाउस क्षेत्र में प्रस्तावित
शहर में पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में सचिव ने पावर हाउस क्षेत्र में प्रस्तावित 300 वाहनों की क्षमता वाली बहुमंजिला पार्किंग के लिए चिह्नित जगल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का दोबारा मूल्यांकन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए।
गेस्ट हाउस पहाड़ी शैली में अपग्रेड
निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन हेरिटेज संग्रहालय और वीर भूमि स्थल के कार्यों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने दोनों परियोजनाओं में तेजी लाकर निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने को कहा। इसके अलावा सर्किट हाउस स्थित गेस्ट हाउस को पहाड़ी शैली में अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और हेरिटेज संग्रहालय में सजावट संबंधी कार्यों की योजना बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए।
बहुमंजिला पार्किंग और पॉकेट पार्किंग पर जोर
डॉ. राजेश ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में पौड़ी शहर में पार्किंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पॉकेट पार्किंग और बहुमंजिला पार्किंग जैसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से पार्किंग क्षमता बढ़ने और यातायात के दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं, ऐतिहासिक एवं विरासत भवनों के संरक्षण और पुनरुद्धार से शहर की सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित किया जा सकेगा।
निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एलपी भट्ट, डीडीए के अवर अभियंता रणवीर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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