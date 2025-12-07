उत्तराखंड में गुलदार का कोरोना जैसा डर, पौड़ी के 55 स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई

संक्षेप: पौड़ी जिले के चवथ ग्रामसभा में गुलदार द्वारा एक युवक को मारे जाने और गुलदार की सक्रियता बढ़ने के कारण शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिले के 55 स्कूलों को मंगलवार तक बंद रखने का फैसला किया है।

पौड़ी जिले के कुछ क्षेत्रों में कोरोनाकाल के बाद अब गुलदार की दहशत के चलते पढ़ाई ऑनलाइन करने की नौबत आ गई है। शिक्षा विभाग ने गुलदार के डर से जिले के 55 स्कूल मंगलवार तक बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि विभाग ने बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने के लिए उक्त स्कूलों को कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

पौड़ी के सटे चवथ ग्रामसभा में बीते गुरुवार को गुलदार ने युवक को मार डाला था। साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्वाली के पास गुलदार की सक्रियता बढ़ने से शिक्षा विभाग ने क्षेत्र के 55 स्कूल बंद करने का फैसला लिया। इसके तहत जिले के संकुल बाडा, चरधार, ढांढरी के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूल मंगलवार तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उपशिक्षाधिकारी आनंद ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षण कार्य ऑनलाइन माध्यम से जारी रखा जाएगा।