Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़pauri leopard terror 55 schools closed online classes news
उत्तराखंड में गुलदार का कोरोना जैसा डर, पौड़ी के 55 स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई

उत्तराखंड में गुलदार का कोरोना जैसा डर, पौड़ी के 55 स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई

संक्षेप:

पौड़ी जिले के चवथ ग्रामसभा में गुलदार द्वारा एक युवक को मारे जाने और गुलदार की सक्रियता बढ़ने के कारण शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिले के 55 स्कूलों को मंगलवार तक बंद रखने का फैसला किया है।

Dec 07, 2025 09:47 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पौड़ी
share Share
Follow Us on

पौड़ी जिले के कुछ क्षेत्रों में कोरोनाकाल के बाद अब गुलदार की दहशत के चलते पढ़ाई ऑनलाइन करने की नौबत आ गई है। शिक्षा विभाग ने गुलदार के डर से जिले के 55 स्कूल मंगलवार तक बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि विभाग ने बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने के लिए उक्त स्कूलों को कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पौड़ी के सटे चवथ ग्रामसभा में बीते गुरुवार को गुलदार ने युवक को मार डाला था। साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्वाली के पास गुलदार की सक्रियता बढ़ने से शिक्षा विभाग ने क्षेत्र के 55 स्कूल बंद करने का फैसला लिया। इसके तहत जिले के संकुल बाडा, चरधार, ढांढरी के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूल मंगलवार तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उपशिक्षाधिकारी आनंद ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षण कार्य ऑनलाइन माध्यम से जारी रखा जाएगा।

जिले में बदला गया स्कूलों-आंगनबाड़ी केंद्रों का समय

वन विभाग की रिपोर्ट और जंगली जानवरों की सक्रियता को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया ने जिलेभर के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में अस्थायी परिवर्तन किया है। शनिवार को जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह सवा नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे। डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।