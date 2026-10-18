सड़क के गड्ढे भरे या नहीं, खुद चेक करेंगे मुख्यमंत्री धामी; आज कहां जाएंगे
उत्तराखंड में मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्य को परखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री औचक रूप से प्रदेश के किसी भी जिले या स्थान पर जाकर किसी भी सड़क का मुआयना कर सकते हैं।
उत्तराखंड में मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्य को परखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री औचक रूप से प्रदेश के किसी भी जिले या स्थान पर जाकर किसी भी सड़क का मुआयना कर सकते हैं। सड़क की स्थिति खराब मिलने या निर्माण में गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को हिन्दुस्तान से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मानसून के दौरान सड़कों को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों और राज्य में आने वाले तीर्थयात्री, पयर्टकों की सुविधा के लिए इन सड़कों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ठीक किया जा रहा है। अफसरों को 15 अक्तूबर तक क्षतिग्रस्त सड़कों का गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए थे। औचक निरीक्षण में अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।
त्योहारों पर अतिरिक्त सतर्कता बरते पुलिस
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में राज्य के पवित्र तीर्थस्थलों और पर्यटक स्थलों में देश भर से लोग आ रहे हैं। उनकी सुविधा, सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। पुलिस निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधिकारी संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से दौरे करें।
धामी आज चंपावत में
सीएम धामी रविवार को चंपावत में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दोपहर में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें नागार्जुन पार्क का लोकार्पण, बैडमिंटन कोर्ट आदि निर्माण कार्यों का शुभारम्भ एवं खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं किट वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर