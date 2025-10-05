Passengers Attack RPF jawan Tear Uniform While Trying to Board Moving Train चलती ट्रेन में चढ़ने से रोकने पर जवान से मारपीट, यात्रियों ने वर्दी भी फाड़ डाली, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Passengers Attack RPF jawan Tear Uniform While Trying to Board Moving Train

आरपीएफ जवान ने तीन यात्रियों को चलती ट्रेन में चढ़ने से रोका तो वे भड़क गए और जवान से मारपीट कर दी। इतना ही उन्होंने जवान की वर्दी भी फाड़ डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Gaurav Kala खटीमाSun, 5 Oct 2025 02:39 PM
उत्तराखंड के खटीमा में चलती ट्रेन में चढ़ने से रोकने पर आरपीएफ के जवानों संग कुछ यात्रियों ने मारपीट कर दी। इन यात्रियों में से एक ने आरपीएफ जवान की वर्दी भी फाड़ दी। काठगोदाम थाने में आरपीएफ जवान की तहरीर पर एक नामजद और दो अज्ञात यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

राजकीय रेलवे पुलिस को तहरीर देते हुए खटीमा में तैनात जवान अनुराग सिंह राना ने कहा कि एक अक्तूबर 2025 की दोपहर उनकी ड्यूटी खटीमा रेलवे स्टेशन पर रेल सम्पत्ति सुरक्षा, वीडी रोकथाम व यात्री सुरक्षा के लिए लगी थी। यहां उनके साथ जीआरपी के कांस्टेबल हरिशंकर मिश्रा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी में थे।

उन्होंने कहा कि गाडी संख्या 12035 पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस 11:55 बजे खटीमा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म-1 पर आई। जो दो मिनट बाद अपने गन्तव्य को चली गई।

आरोप है कि इसी दौरान चार व्यक्ति व एक महिला दौड़ते हुए प्लेटफार्म पर आए और चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास किया। जिन्हें आरपीएफ और जीआरपी ने रोका। गार्ड के इशारे के बाद रेलगाड़ी रुकी और एक महिला व पुरुष को गाड़ी में चढ़ाया। जिसके बाद ट्रेन चली गई। इसी बीच तीन व्यक्तियों की ट्रेन छूट गई। आरोप है कि तीनों ने उससे मारपीट की।

Uttarakhand News Crime News Railway News

