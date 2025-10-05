चलती ट्रेन में चढ़ने से रोकने पर जवान से मारपीट, यात्रियों ने वर्दी भी फाड़ डाली

आरपीएफ जवान ने तीन यात्रियों को चलती ट्रेन में चढ़ने से रोका तो वे भड़क गए और जवान से मारपीट कर दी। इतना ही उन्होंने जवान की वर्दी भी फाड़ डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

उत्तराखंड के खटीमा में चलती ट्रेन में चढ़ने से रोकने पर आरपीएफ के जवानों संग कुछ यात्रियों ने मारपीट कर दी। इन यात्रियों में से एक ने आरपीएफ जवान की वर्दी भी फाड़ दी। काठगोदाम थाने में आरपीएफ जवान की तहरीर पर एक नामजद और दो अज्ञात यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

राजकीय रेलवे पुलिस को तहरीर देते हुए खटीमा में तैनात जवान अनुराग सिंह राना ने कहा कि एक अक्तूबर 2025 की दोपहर उनकी ड्यूटी खटीमा रेलवे स्टेशन पर रेल सम्पत्ति सुरक्षा, वीडी रोकथाम व यात्री सुरक्षा के लिए लगी थी। यहां उनके साथ जीआरपी के कांस्टेबल हरिशंकर मिश्रा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी में थे।

उन्होंने कहा कि गाडी संख्या 12035 पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस 11:55 बजे खटीमा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म-1 पर आई। जो दो मिनट बाद अपने गन्तव्य को चली गई।