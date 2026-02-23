जाम से मिलेगी मुक्ति! उत्तराखंड में 11 जगहों पर जल्द शुरू होंगे नए पार्किंग स्थल, 80% काम हुआ पूरा
उत्तराखंड के11 स्थानों पर जल्द ही आधुनिक पार्किंग सुविधा मिलने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी के एक्स हैंडल से सोमवार को इसकी जानकारी दी गई है। एक्स पोस्ट में ये भी बताया गया है कि पार्किंग निर्माण का लगभग 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है जिनमें कुल 1082 वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था होगी।
उत्तराखंड के अलग-अलग भीड़भाड़ वाले 11 स्थानों पर जल्द ही आधुनिक पार्किंग सुविधा मिलने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी के एक्स हैंडल से सोमवार को इसकी जानकारी दी गई है। एक्स पोस्ट में ये भी बताया गया है कि पार्किंग निर्माण का लगभग 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है जिनमें कुल 1082 वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था होगी।
सरकार का लक्ष्य है कि इसी वित्तीय वर्ष में पार्किंग की सुविधा आम जनता और टूरिस्ट को दी जाए। उत्तराखंड में अबतक 54 स्थानों पर पार्किंग शुरू हो चुकी है जिनमें 3244 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने हाल में कहा था कि राज्य में बेहतर सड़क नेटवर्क के चलते टूरिस्ट अपनी कार से आना पसंद करते हैं जिससे ट्रैफिक पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है मगर अब इसे सुधारने की दिशा में काम हो रहा है।
राज्य के बड़े शहरों, तीर्थ स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर इनका निर्माण हो रहा है। प्रशासन की ओर से एजेंसियों को युद्ध स्तर पर पार्किंग निर्माण के काम पर जोर देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पार्किंग स्थलों पर टॉयलेट, लाइटिंग की व्यवस्था और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।
195 स्थानों पर पार्किंग सुविधाओं के प्रस्ताव मिले
मुख्यमंत्री ने आवास विभाग को विकास प्राधिकरणों के माध्यम से प्रमुख शहरों, तीर्थ स्थलों और पर्यटन केंद्रों में युद्ध स्तर पर पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इसके बाद विभिन्न विकास प्राधिकरणों के माध्यम से 195 स्थानों पर पार्किंग सुविधाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों में सरफेस पार्किंग से लेकर मल्टी-लेवल पार्किंग और टनल पार्किंग तक के विकल्प शामिल थे। इन प्रस्तावों के आधार पर, आवास विभाग ने 114 स्थानों पर पार्किंग के लिए डीपीआर को मंजूरी दे दी है और इनके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। पहले चरण में, 54 स्थानों पर कुल 3,244 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है और इन साइटों पर पार्किंग सेवाएं शुरू भी हो चुकी हैं। अब दूसरे चरण में, 11 अतिरिक्त स्थानों पर पार्किंग सुविधा मिलने जा रही है।
पर्यटन सीजन शुरू होते ही पार्किंग की समस्या सबसे ज्यादा
मालूम हो कि पर्यटकों और निजी वाहनों की भारी वृद्धि के कारण राज्य में पार्किंग एक गंभीर समस्या बन गई है, जिससे नैनीताल, मसूरी जैसे स्थानों पर जाम लगता है। पार्किंग की उचित व्यवस्था, अनियोजित पार्किंग और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर इसके मुख्य कारण हैं। गर्मियों में जैसे ही पर्यटन सीजन शुरू होता है, शहर में जाम की समस्या चरम पर पहुंच जाती है। सड़कों पर कई किलोमीटर तक जाम लग जाता है। इस दौरान एंबुलेंस और स्कूल की बस गाड़ियां भी जाम में फंस जाती हैं।
