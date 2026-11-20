मम्मी-पापा को फोन कर झील में कूदी पैरामेडिकल छात्रा, लंबे समय से थी परेशान
श्रीनगर गढ़वाल में पैरामेडिकल छात्रा मम्मी-पापा को फोन कर झील में कूद गई। पुलिस के अनुसार, वह लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान थी। छात्रा का अब तक सुराग नहीं लग पाया है।
टिहरी जिले के कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र में एक छात्रा ने जीवीके झील में छलांग लगा दी। युवती के झील में कूदने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से झील में काफी देर तक खोजबीन की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक युवती का कोई सुराग नहीं लग पाया था।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा ने बताया कि गुरुवार शाम को सुपाणा के पास जीवीके झील में एक युवती के कूदने की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवती ने घर पर फोन कर आत्महत्या करने की बात कही थी। इसके बाद परिजनों ने तुरंत चौरास चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाश शुरू कर दी।
पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। इसमें युवती झील में छलांग लगाते हुए दिखाई दे रही है। घटनास्थल से कुछ दूरी पर उसका बैग भी बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने झील में सर्च अभियान तेज कर दिया। युवती की पहचान पल्लवी कठैत (20) पुत्री महिपाल सिंह कठैत निवासी श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर गढ़वाल के रूप में हुई है। वह मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पैरामेडिकल प्रथम वर्ष की छात्रा थी।
छात्रा परेशान थी
कोतवाली प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि परिजनों से पूछताछ में युवती के लंबे समय से मानसिक परेशानी और एंग्जायटी डिसऑर्डर से जूझने की जानकारी मिली है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। युवती की तलाश के लिए झील में खोजबीन जारी है।
लक्ष्मणझूला में आगरा का छात्र गंगा में बहा
ऋषिकेश। लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र स्थित संत सेवा घाट पर गुरुवार अपरान्ह करीब तीन बजे नहाने के दौरान आगरा (यूपी) के जेडीएन स्कूल का छात्र गंगा में बह गया। पुलिस के मुताबिक 32 छात्र-छात्राओं के ग्रुप को लेकर पांच शिक्षक स्वर्गाश्रम क्षेत्र में भ्रमण पर पहुंचे थे। संत सेवा घाट के नजदीक छात्रों के स्नान के दौरान दसवीं कक्षा का 15 वर्षीय छात्र अंश परमार पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी रोहता, आगरा, यूपी बह गया।
गिरधारी पर होगा गैंगस्टर का केस!
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के उत्पीड़न और धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी पर पुलिस का शिकंजा और कसने जा रहा है। दून पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पुलिस की ओर से गैंग चार्ट तैयार किया जा रहा है।
एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि पुलिस ने जेल में बंद गिरधारी साहू का आपराधिक इतिहास जुटा लिया है। जांच में उस पर 37 मुकदमों की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि देहरादून में उसने अपनी पत्नी के साथ जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उसे देखते हुए पुलिस अब आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की धाराओं में केस दर्ज करने जा रही है। चार्ट तैयार होने के बाद जल्द ही इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
कड़ी कानूनी घेराबंदी में जुटी पुलिस
एक ओर एसआईटी दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। वहीं अब गैंगस्टर की कार्रवाई से साहू की कानूनी घेराबंदी और सख्त हो जाएगी। मंत्री रेखा आर्या ने 15 अक्तूबर को कैंट कोतवाली में पति गिरधारी साहू के खिलाफ पहली शादी छिपाने, मारपीट करने, स्टाफ के सामने जातिसूचक शब्द कहने, फर्जी हस्ताक्षर से कंपनियों के निदेशक पद से हटाने और हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 6 नवंबर को साहू को झांसी और उसके भतीजे सतेंद्र राठौर को बरेली से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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