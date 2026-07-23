NEET पर बवाल के बीच फिर पेपर लीक, दोबारा होंगी परीक्षाएं; आरोपी प्रोफेसर पर 7 साल का प्रतिबंध
नीट पर मचे बवाल के बीच यूटीयू के अंतर्गत देहरादून के एक कॉलेज में पेपर लीक हो गया। आनन फानन में विवि ने जांच शुरू कर दी है। दो परीक्षाएं दोबारा होंगी। आरोपी प्रोफेसर पर सात साल के लिए प्रतिबंध लगाया।
देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हो गया। इसके बाद यूटीयू ने दो विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। पेपर लीक के आरोपी सहायक प्रोफेसर को सात वर्षों के लिए विवि के सभी परीक्षा कार्यों से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ. वीके पटेल के अनुसार दून के शिवालिक कॉलेज में मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत मिली। कुलपति के निर्देश पर गठित जांच समिति और संस्थान की आंतरिक जांच में पुष्टि हुई कि बाह्य प्रश्नपत्र निर्माता आशीष कुमार गुप्ता ने परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र छात्रों के व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल पर साझा किए।
जांच के बाद दो परीक्षाएं रद्द, फिर होंगे एग्जाम
जांच के दौरान ‘इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी’ विषय में भी गोपनीयता भंग होने की आशंका सामने आई। विवि ने दोनों विषयों की परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। इनकी पुनर्परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगी। नई डेटशीट और परीक्षा केंद्रों की सूची जल्द ही विवि की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। विवि ने शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को निगरानी में लापरवाही पर कड़ी चेतावनी भी जारी की है।
इन शिक्षण संस्थानों में दोबारा होगी परीक्षा
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज भीमताल, तुलाज इंस्टीट्यूट, बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वाराहाट, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून, जयराम भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, माया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून, बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टिहरी, नन्हीं परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान, पिथौरागढ़, वूमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोपेश्वर।
छात्रों-राहुल के समर्थन में सड़क पर उत्तराखंड कांग्रेस
नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ बुधवार को पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल तक के सभी मैदानी और पर्वतीय जिलों में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर तीखा आक्रोश जताया।
देहरादून में महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में रैली निकालकर केंद्र्र सरकार का पुतला फूंका गया। विकासनगर में पूर्व मंत्री नवप्रभात ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को घेरा। हरिद्वार में कांग्रेस-सपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के आवास का घेराव करने की कोशिश की। कोटद्वार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में, पौड़ी में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और कीर्तिनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किए। रुद्रपुर व किच्छा में विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की।
उत्तरकाशी में छात्रों ने किया प्रदर्शन
उत्तरकाशी में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को सैकड़ों युवा सड़क पर उतर गए। इस दौरान कांग्रेस, यूकेडी सहित विभिन्न संगठनों ने भी छात्रों को अपना समर्थन दिया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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