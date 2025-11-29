Hindustan Hindi News
पेपर लीक कांड में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन CBI के शिकंजे में, पुलिस की भूमिका पर सवाल

संक्षेप:

पेपर लीक कांड में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी ने पुलिस की पिछली जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पुलिस पहले उसे बचाने और सरकारी गवाह बनाने की तैयारी कर रही थी, जबकि सीबीआई ने उसे पेपर लीक का एक अहम किरदार बताया है।

Sat, 29 Nov 2025 06:56 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
पेपर लीक कांड में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की गिरफ्तारी ने पुलिस की जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस प्रोफेसर को सीबीआई ने सलाखों के पीछे भेजा, केस खुलने पर पुलिस उसे बचाने के साथ सरकारी गवाह बनाने की पटकथा लिख रही थी।

जब देहरादून एसएसपी कार्यालय में इस हाई-प्रोफाइल केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उस वक्त राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। हैरानी की बात यह थी कि जिस असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन पर आज साजिश रचने का आरोप है और अब वह गिरफ्तार भी हो गई है, उसे उस पत्रकार वार्ता में पुलिस ने आरोपी की बजाय एक सहयोगी की तरह पेश किया था।

उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब प्रोफेसर सुमन की संदिग्ध भूमिका को लेकर तीखे सवाल पूछे थे, तो पुलिस अफसर ढाल बनकर सामने आ गए थे। उन्होंने न केवल सुमन का बचाव किया था। यहां तक संकेत दिए थे कि उसकी भूमिका नहीं है। पुलिस उसे सरकारी गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। अब सीबीआई की जांच में यह साफ हो गया है कि सुमन कोई गवाह नहीं, बल्कि पेपर लीक का एक अहम किरदार थी, जिसने अपनी बहन के जरिए पेपर हल कर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया।

सीबीआई की इस कार्रवाई माना जा सकता है स्थानीय पुलिस वास्तव में प्रोफेसर की भूमिका को भांप नहीं पाई थी, या फिर उसे जानबूझकर बचाने की कोशिश की जा रही थी। जो प्रोफेसर कल तक पुलिस की गुड बुक में थी, आज वह सीबीआई के लॉकअप में है। इधर, जांच में यह भी सामने आया था कि प्रश्नों के फोटो खालिद मलिक के नंबर से साबिया ने भेजे थे। सुमन द्वारा प्रश्नपत्र के फोटो का स्क्रीनशॉट एक अन्य व्यक्ति को भेजा गया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर, पूछताछ में खालिद मलिक की दूसरी बहन हिना की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई।

जल्द और लोगों पर भी कस सकता है शिकंजा

रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब सीबीआई सिलसिलेवार रूप से जांच आगे बढ़ा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की गिरफ्तारी भले कई दिनों बाद हुई हो, लेकिन इस कार्रवाई ने कई लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई संदिग्ध भी अब राडार पर हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही नई गिरफ्तारियां संभव हैं।

परीक्षा प्रणाली में सेंधमारी में शामिल हो गई थी सुमन

जिस शिक्षक के कंधों पर छात्रों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी, वही परीक्षा प्रणाली में सेंधमारी में शामिल हो गई। पुलिस को पता चला कि सुमन खुद कई परीक्षा दे चुकी है। उसको सरकारी पेपर सॉल्व करने का पता नहीं था, यह हैरान करने वाला है।

हरिद्वार का परीक्षा केंद्र सवालों से घिरा

हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में साजिद की बहन साबिया को सितंबर में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोप है कि उसने असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को प्रश्नपत्र के फोटो भेजे थे, जबकि उसे पता था कि उसका भाई परीक्षा दे रहा है।

