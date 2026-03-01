पंतनगर यूनिवर्सिटी में मासूम से हैवानियत; सुरक्षाकर्मी ने 12 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया
पंतनगर विवि परिसर में मासूम से दुष्कर्म की घटना से हड़कंप है। सुरक्षाकर्मी ने पांचवीं में पढ़ने वाली 12 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया। बच्ची उस सुरक्षाकर्मी को अंकल बुलाती थी।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में कक्षा पांच में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शनिवार को मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पंतनगर पुलिस ने आरोपी पंत विवि में कार्यरत सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया है। जिस सुरक्षा कर्मी को 12 वर्षीय छात्रा अंकल कहती थी उसी ने मासूम के साथ हैवानियत कर दी।
आरोप है कि सुरक्षाकर्मी छात्रा को बहलाकर अपने साथ सरकारी आवास के एक खंडहर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शनिवार को पीड़ित का मेडिकल कराया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुए। रविवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
मासूम को बहलाकर खंडहर में ले गया आरोपी
पुलिस के मुताबिक, पंतनगर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार की शाम उनकी कक्षा पांच में पढ़ने वाली बेटी घर के बाहर आंगन में खेल रही थी। तभी पंतनगर विवि का सुरक्षा कर्मी जंग बहादुर नशे की हालत में आया और उसे अकेला देखकर बहलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी ने एक खंडहर में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच लोगों ने आरोपी को देख लिया और सुरक्षा विभाग को सूचना दी। सुरक्षा कर्मियों ने घटना की जानकारी पंतनगर पुलिस को दी और छात्रा को उसके चंगुल से छुड़ाया। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही आरोपी फरार हो गया। थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जिस पर था सुरक्षा का जिम्मा वही बना दरिंदा
जिस सुरक्षा कर्मी को 12 वर्षीय छात्रा अंकल कहती थी उसी ने मासूम के साथ हैवानियत कर दी। इस घटना ने पंतनगर परिसर में महिला सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 45 वर्षीय सुरक्षा कर्मी पिछले चार दशकों से परिसर में रह रहा था।
आरोपी को अंकल बुलाती थी मासूम
जानकारी के अनुसार, आरोपी पीड़िता के घर से कुछ दूरी पर रहता था। परिवार से उसका परिचय था और बच्ची उसे अंकल कहकर बुलाया करती थी। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है, जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि सुरक्षा कर्मी ने उसे बहाने से बुलाया और सरकारी आवास के खंडहर में ले गया। जब बच्ची काफी समय तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर बच्ची को बरामद किया गया और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना के बाद परिसर में रहने वाले परिवारों में गहरा आक्रोश है। अभिभावकों का कहना है कि अगर सुरक्षा कर्मी ही कुकर्मी बन जाए तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर भरोसा डगमगा जाता है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
