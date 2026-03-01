Hindustan Hindi News
पंतनगर यूनिवर्सिटी में मासूम से हैवानियत; सुरक्षाकर्मी ने 12 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया

Mar 01, 2026 10:17 am ISTGaurav Kala रुद्रपुर
पंतनगर विवि परिसर में मासूम से दुष्कर्म की घटना से हड़कंप है। सुरक्षाकर्मी ने पांचवीं में पढ़ने वाली 12 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया। बच्ची उस सुरक्षाकर्मी को अंकल बुलाती थी।

पंतनगर यूनिवर्सिटी में मासूम से हैवानियत; सुरक्षाकर्मी ने 12 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया

उत्तराखंड के रुद्रपुर में पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में कक्षा पांच में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शनिवार को मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पंतनगर पुलिस ने आरोपी पंत विवि में कार्यरत सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया है। जिस सुरक्षा कर्मी को 12 वर्षीय छात्रा अंकल कहती थी उसी ने मासूम के साथ हैवानियत कर दी।

आरोप है कि सुरक्षाकर्मी छात्रा को बहलाकर अपने साथ सरकारी आवास के एक खंडहर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शनिवार को पीड़ित का मेडिकल कराया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुए। रविवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

मासूम को बहलाकर खंडहर में ले गया आरोपी

पुलिस के मुताबिक, पंतनगर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार की शाम उनकी कक्षा पांच में पढ़ने वाली बेटी घर के बाहर आंगन में खेल रही थी। तभी पंतनगर विवि का सुरक्षा कर्मी जंग बहादुर नशे की हालत में आया और उसे अकेला देखकर बहलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी ने एक खंडहर में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच लोगों ने आरोपी को देख लिया और सुरक्षा विभाग को सूचना दी। सुरक्षा कर्मियों ने घटना की जानकारी पंतनगर पुलिस को दी और छात्रा को उसके चंगुल से छुड़ाया। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही आरोपी फरार हो गया। थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जिस पर था सुरक्षा का जिम्मा वही बना दरिंदा

जिस सुरक्षा कर्मी को 12 वर्षीय छात्रा अंकल कहती थी उसी ने मासूम के साथ हैवानियत कर दी। इस घटना ने पंतनगर परिसर में महिला सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 45 वर्षीय सुरक्षा कर्मी पिछले चार दशकों से परिसर में रह रहा था।

आरोपी को अंकल बुलाती थी मासूम

जानकारी के अनुसार, आरोपी पीड़िता के घर से कुछ दूरी पर रहता था। परिवार से उसका परिचय था और बच्ची उसे अंकल कहकर बुलाया करती थी। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है, जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि सुरक्षा कर्मी ने उसे बहाने से बुलाया और सरकारी आवास के खंडहर में ले गया। जब बच्ची काफी समय तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर बच्ची को बरामद किया गया और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना के बाद परिसर में रहने वाले परिवारों में गहरा आक्रोश है। अभिभावकों का कहना है कि अगर सुरक्षा कर्मी ही कुकर्मी बन जाए तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर भरोसा डगमगा जाता है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

