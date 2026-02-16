Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

उत्तराखंड के पौड़ी में पंचायतों का कमाल; पसीने से सींचा 10 हेक्टेयर जंगल, 12 सूखे जलस्रोत फिर जीवित

Feb 16, 2026 08:11 am ISTGaurav Kala राजू वर्मा, रामनगर
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के पौड़ी में वन पंचायतों ने कमाल कर दिया। कड़ी मेहनत के बल पर सात पंचायतों ने 10 हेक्टेयर जंगल को सींचकर हरा-भरा कर दिया। इस मेहनत का नतीजा यह है कि वर्षों से सूखे 12 जलस्रोत भी जीवित हो उठे हैं।

उत्तराखंड के पौड़ी में पंचायतों का कमाल; पसीने से सींचा 10 हेक्टेयर जंगल, 12 सूखे जलस्रोत फिर जीवित

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में सात वन पंचायतों ने सामुदायिक सहभागिता की मिसाल पेश की। इससे न केवल पर्यावरण की सूरत बदली, बल्कि पलायन और सूखे की मार झेल रहे गांव-जंगलों की जान लौट आई। ग्रामीणों और वन प्रभाग रामनगर के संयुक्त प्रयासों से विकसित 10 हेक्टेयर का घना जंगल पारिस्थितिक संरक्षण का उत्कृष्ट मॉडल बन गया है।

रामनगर के नैनीडांडा रेंज के अंतर्गत सात वन पंचायतों जोगीड़ा पल्ला, जोगीड़ा वला, केलधार, टेटगांव, मोक्षण, गुनिया मोक्षण और उनियाल मोक्षण के ग्रामीणों ने सहभागिता से वन संरक्षण और संसाधन प्रबंधन का कार्य किया है। डीएफओ मनीष जोशी ने बताया कि वर्षों पहले इन पंचायतों में अत्यधिक दबाव और सीमित वनस्पति के कारण वन क्षेत्र का क्षरण हो रहा था। इस समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2011-2012 में 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बांज, बुरांश, काफल, तेजपात, पद्म आदि प्रजातियों के पौधे लगाए गए थे।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी, जानें- अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में संदिग्धों और घुसपैठियों की अब नहीं खैर; चलेगा स्पेशल खोजबीन अभियान
ये भी पढ़ें:धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जश्न, पीएम मोदी-अमित शाह आ सकते हैं उत्तराखंड

जंगल का सबसे बड़ा चमत्कार

इस जंगल का सबसे बड़ा चमत्कार जल संरक्षण के रूप में सामने आया है। डीएफओ मनीष जोशी के अनुसार, जंगल में नमी बढ़ने से वर्षों से सूखे पड़े 12 से अधिक प्राकृतिक जलस्रोत फिर से जीवित हो उठे हैं। नैनीडांडा रेंज के रेंजर तपन अधिकारी ने बताया कि 10 हेक्टेयर में विकसित जंगल वन्य जीवों के लिए अनुकूल बन गया है। इससे आसपास के प्राकृतिक वनों पर पड़ने वाला दबाव भी कम हुआ है। इस क्षेत्र में बढ़ी वनस्पति ने वन्य जीवों को बेहतर आवास उपलब्ध कराया है।

पौड़ी में पंचायतों का कमाल

वर्षों से सूखे 12 जलस्रोत फिर से जीवित

इस जंगल का सबसे बड़ा चमत्कार जल संरक्षण के रूप में सामने आया है। डीएफओ मनीष जोशी के अनुसार, जंगल में नमी बढ़ने से वर्षों से सूखे पड़े 12 से अधिक प्राकृतिक जलस्रोत फिर से जीवित हो उठे हैं। नैनीडांडा रेंज के रेंजर तपन अधिकारी ने बताया कि 10 हेक्टेयर में विकसित जंगल वन्य जीवों के लिए अनुकूल बन गया है। इससे आसपास के प्राकृतिक वनों पर पड़ने वाला दबाव भी कम हुआ है। इस क्षेत्र में बढ़ी वनस्पति ने वन्यजीवों को बेहतर आवास उपलब्ध कराया है।

इन इलाकों में भी हरियाली बढ़ाने की तैयारी

इस सफल प्रयोग को देखते हुए अब धूमकोट, नैनीडांडा, रिंगलान, कुमाऊं की सल्ट आदि रेंजों की 540 वन पंचायतों में भी इसी तरह जंगल विकसित करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाई जाएगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;