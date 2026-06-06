पाक को ईमान बेचने वाली सोनम और पूजा का कश्मीर कनेक्शन, हैंडलर राहुल खान भेजता था फंड
पाकिस्तान से 500-500 रुपए में ईमान का सौदा करने वाली सोनम और पूजा का कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता लगा है कि हैंडलर राहुल खान के खाते से उन्हें रकम आती थी।
पाकिस्तान के लिए 500-500 रुपए में कमीशन पर काम करने वाली रुड़की की पूजा और सोनम पर नया खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, कश्मीरी युवकों के माध्यम से करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन के मामले में गिरफ्तार पूजा लंबे समय से जम्मू-कश्मीर निवासी हैंडलर राहुल खान के संपर्क में थी। पुलिस के पकड़े जाने के डर से दोनों व्हाट्सएप कॉल पर अक्सर बातचीत करते थे। जम्मू-कश्मीर पुलिस को पूजा के मोबाइल की जांच के दौरान यह साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जांच में सामने आया है कि करीब तीन माह पहले पूजा के बैंक खाते में मोटी संदिग्ध रकम आई थी। इसे उसने राहुल खान के खाते में ट्रांसफर किया था।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को उसकी सहेली पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया है। दो दिन तक कलियर क्षेत्र में डेरा डाले रही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार करने से पूर्व तमाम साक्ष्य जुटाए थे। इसके साथ ही पूजा से संदिग्ध रकम के बारे में कई बिंदुओं पर पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने पूजा के मोबाइल की भी बारीकी से जांच की। उच्च पदस्थ पुलिस सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पिछले माह संदिग्ध ट्रांजेक्शन के मामले में उमर के अलावा राहुल खान को गिरफ्तार किया था। उमर ने ही सोनम के बारे में पुलिस को अहम जानकारी दी थी।
सोनम के जरिए पूजा और अब राहुल खान तक पहुंची पुलिस
इसके बाद पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया था। सूत्रों की मानें तो जम्मू-कश्मीर ने जब सोनम को उसके घर से गिरफ्तार किया था, उस समय उसने पूजा का नाम तो लिया था लेकिन वह लगातार उसका बचाव भी करती रही। इसके चलते पुलिस उस समय पूजा की गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी। लेकिन, जब पुलिस उसे जम्मू-कश्मीर लेकर पहुंची और उमर के साथ-साथ राहुल खान से आमना-सामना कराया तो वह टूट गई।
वॉट्सएप कॉल से होती थी बात
इसके बाद उसने पुलिस के सामने पूरी सच्चाई उगल दी और खुलासा किया कि पूजा काफी समय से राहुल खान के संपर्क में थी। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और राहुल खान से कड़ाई से पूछताछ की। इस पर राहुल ने पूजा के सारे राज उगल दिए। इसके बाद पुलिस ने पूजा की गिरफ्तारी की। सूत्रों की मानें तो पूजा ने पूछताछ में बताया कि उसके खाते में करीब तीन माह पूर्व पांच लाख की संदिग्ध रकम आई थी। यह रकम उसने राहुल खान के खाते में ट्रांसफर कर दी थी। साथ ही बताया कि वह राहुल से व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत करती थी। इस संबंध में पुलिस को व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं, अब माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की रडार पर हरिद्वार जिले के कुछ संदिग्ध बैंक खाते भी आए हैं।
कैंटीन संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ
रुड़की। पाकिस्तानी कनेक्शन के शक में पुलिस और जांच एजेंसियों ने शुक्रवार को एक कैंटीन संचालक को हिरासत में लेकर घंटों तक पूछताछ की। पुलिस ने उसके मोबाइल और कॉल डिटेल की भी बारीकी से जांच की लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया।
हाल ही में यूपी एटीएस ने सहारनपुर से रुड़की के ढंडेरा निवासी मुशर्रफ को गिरफ्तार किया था। मुशर्रफ पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिये पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था और अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों में शामिल था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोनम और पूजा की गिरफ्तारी की है।उन पर पाकिस्तान से जुड़े लोगों के माध्यम से करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन करने का आरोप है। मुशर्रफ और सोनम व पूजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए है। पाकिस्तानी कनेक्शन के शक में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने एक गांव निवासी कैंटीन संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि एक युवक से शक के आधार पर पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद युवक को छोड़ दिया है।
पुलिस के आगे गिड़गिड़ाती रही पूजा
पुलिस सूत्रों के अनुसार, करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पूजा से पूछताछ की तो पहले वह खुद को बेकसूर बताती रही। साथ ही सोनम को भी असली सूत्रधार बताती रही। लेकिन पुलिस ने जब उसके सामने तमाम साक्ष्य रखे तो वह टूट गई और उसने सारे राज एक-एक कर उगल दिए। इसके बाद पूजा पुलिस के सामने गिरफ्तारी से बचने के लिए गिड़गिड़ाती रही। वहीं, बेटी के राज उजागर होने के बाद परिवार सदमे है।
रिपोर्ट- मोनू शर्मा
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