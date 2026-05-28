मिलनसार और बेहद शांत स्वभाव; पाक स्लीपर सेल शाहरुख और मुशर्रफ पर खुलासों ने चौंकाया
यूपी एटीएस ने पाक आतंकियों से जुड़े चार स्लीपर सेल दबोचे हैं। इनमें से दो शाहरुख और मुशर्रफ पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बेहद मिलनसार और कभी न झगड़ने वाले थे।
देशभर में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ और आतंकी नेटवर्क से जोड़ने के मामलों के बीच सहारनपुर से चार लोगों की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया है। इनमें दो से तीन नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। एक 22 साल महकाब जो पंजाब में वेल्डिंग का काम करता था, ग्रामीणों का कहना है कि वह बहुत सीधा-सादा दिखता था। देहरादून में मजदूरी करने वाला शाहरुख और हरिद्वार के मुशर्रफ पर भी स्थानीय लोगों का कहना है कि वो काफी मिलनसार थे और कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। हर किसी की मदद के लिए आगे रहते थे।
20 साल का शाहरुख देहरादून में टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। उसके परिवार के पास भी 11 से 12 बीघा कृषि भूमि है। वहीं, मुशर्रफ को लेकर भी गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। पड़ोसियों को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मुशर्रफ आतंकी निकलेगा। लोगों का कहना है कि वह सीधा-सादा युवक था, जो ज्यादातर बाहर रहकर मजदूरी और वेल्डिंग का काम करता था।
शाहरुख बेहद सामान्य दिखता था
ग्रामीणों का कहना है कि शाहरुख का व्यवहार बेहद सामान्य और कभी किसी आपराधिक गतिविधि में उसका नाम नहीं आया। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि छोटे शहरों और गंवों के युवक जो पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मजदूरी या चोटे काम करते हैं, अब सोशल मीडिया के जरिए आतंकी नेटवर्क के निशाने पर हैं।
मुशर्रफ के दादा आईआईटी में करते थे नौकरी
पड़ोसियों का कहना है कि मुशर्रफ के दादा आईआईटी रुड़की में नौकरी करते थे। वह आईआईटी में कारपेंटर सहित कई काम करते थे। पड़ोसियों ने बताया कि मुशर्रफ के दादा बेहद शरीफ थे और उनकी आसपास अच्छी पहचान थी। लोग उनकी और परिवार की काफी इज्जत करते थे। पड़ोसियों के अनुसार, वह ईद के लिए गांव आया था। लगभग 10 दिन से परिवार के पास रुका हुआ था। गांव के लोगों से सामान्य तरीके से मिलता था।
इंस्टा पर दोस्ती आतंकी नेटवर्क तक पहुंची
पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आकिब जट्ट के आतंकी नेटवर्क पर एटीएस की कार्रवाई के बाद सहारनपुर का सरसावा क्षेत्र अचानक सुर्खियों में आ गया है। क्षेत्र के दो युवकों के नाम आतंकी साजिश में आने के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि दोनों सामान्य और मिलनसार स्वभाव के युवक हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि इंस्टागराम के जरिए उनका संपर्क ऐसे नेटवर्क से हो सकता है। पूछताछ में उन्होंने अस्पताल, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर और एक कारोबारी को निशाना बनाने की साजिश का कबूलनामा किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, इंस्टाग्राम और वीडियो कॉल के माध्यम से इन्हें निर्देश दिए जा रहे थे।
इंस्टाग्राम के जरिए सौंपे गए थे ये टास्क
आरोपी महकाब और गगनदीप ने पूछताछ में बताया कि वे इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टरों से जुड़े थे। आबिद जट्ट ने उन्हें एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय और अस्पताल निशाना बनाने का टास्क सौंपा था। इसके बाद महकाब और गगनदीप ने अपने साथ शाहरुख और मुशर्रफ को भी जोड़ दिया था। मुशर्रफ इनका चौथा साथी है जो हरिद्वार के रुड़की का रहने वाला है और ईद पर अपने घर आया था।
गगनदीपक की कुंडली खंगाल रही पुलिस
यूपी एटीएस द्वारा पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े चार और संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी यूपी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इन चार आरोपियों में एक गगनदीपक मुजफ्फरनगर के रामराज का रहने वाला है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी गगनदीपक का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। उसकी हर डिटेल की बारीकी से जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।