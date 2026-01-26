Hindustan Hindi News
अपनी कला से दुनिया में पहचान बनाने वाले पद्मश्री खेमराज सुंदरियाल, एक ख्वाहिश आज भी अधूरी

संक्षेप:

पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी गांव में जन्मे खेमराज सुंदरियाल को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। उन्होंने अपनी हथकरघा कला से दुनिया में पहचान बनाई। हालांकि वो कहते हैं कि एक ख्वाहिश उनकी अधूरी रह गई।

Jan 26, 2026 09:17 am ISTGaurav Kala पौड़ी गढ़वाल
Khemraj Sundariyal: गणतंत्र दिवस पर सरकार ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री विजेताओं के नामों की घोषणा की है। लिस्ट में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार पाने वालों के नाम हैं। पद्मश्री सम्मान पाने वालों में उत्तराखंड से भी तीन नाम हैं। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, पौड़ी गढ़वाल के खेमराज सुंदरियाल और बागेश्वर के कैलाश चंद्र पंत को भी पद्मश्री सम्मान मिला है। ब्रिटिश गढ़वाल में जन्में खेमराज सुंदरियाल इस वक्त 84 साल के हैं। हथकरघा उद्योग को विदेशों तक पहचान दिलाने वाले सुंदरियाल कहते हैं कि उत्तराखंड में काम का सपना वो पूरा नहीं कर पाए।

कौन हैं खेमराज सुंदरियाल और उनकी उपलब्धि

पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी गांव से निकलकर पानीपत के हथकरघा को दुनिया में अलग पहचान दिलाने वाले खेमराज सुंदरियाल को पद्मश्री सम्मान मिला है। उनका यह सफर हैंडलूम और बुनाई के क्षेत्र लगे उन तमाम बुनकरों के लिए प्रेरणा से भरा है, जो हथकरघा के क्षेत्र हुए बड़े बदलाव के बीच काम कर रहे हैं। हालांकि रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड लौटकर हथकरघा के क्षेत्र में काम न कर पाने की टीस आज भी सुंदरियाल के दिल में है।

84 साल की उम्र में भी वही जोश

ब्रिटिश गढ़वाल में किसान परिवार में 2 फरवरी 1943 में जन्मे खेमराज सुंदरियाल पानीपत (हरियाणा) के बुनकर सेवा केंद्र और अपनी सहकारी समिति के माध्यम से 84 वर्ष की आयु में हथकरघा उद्योग को नई ऊंचाईयां दे रहे हैं। 1964 में जीएनटीआई श्रीनगर (गढ़वाल) से बुनाई में डिप्लोमा करने के बाद गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में दिल्ली चले गए। यहां क्लाथ मिल में नौकरी शुरू की और फिर बुनकर सेवा केंद्र दिल्ली से जुड़ गए। यहां नामी डिजाइनरों के बीच उन्होंने बुनाई को निखारा और कई राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षणों में शामिल हुए। पद्मश्री मिलने पर सुंदरियाल कहते हैं कि पूरा जीवन हैंडलूम के बीच जीता आया हूं।

ख्वाहिश जो रह गई अधूरी

खेमराज सुंदरियाल कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वह घर लौटकर उत्तराखंड में काम करना चाहते थे। 2003 में उद्योग विभाग देहरादून में वह अफसरों से भी मिले। लेकिन अफसरों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सुंदरियाल बताते हैं कि कुछ अफसरों ने तो सलाह दी कि जहां काम कर रहे हैं, वहीं करते रहें, बेहतर रहेगा। अफसरों के इस रवैये के बीच वह पानीपत वापस लौटकर अपने काम में जुट गए। कहते हैं कि उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन गांव जाना जरूर होता है, वहीं मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं।

कैलाश चंद्र पंत के बारे में

कैलाश चंद्र पंत बागेश्वर के कांडा तहसील के खंतोली के तल्ला गांव के रहने वाले हैं। पत्रकारिता शिक्षा और लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। साप्ताहिक जनधर्म और मासिक अक्षरा के संपादक के रूप में उनकी अखिल भारतीय प्रतिष्ठा रही है। पंत की बहुआयामी सेवाओं के लिए अनेक संस्थाओं ने उनका सम्मान किया है।

