उत्तराखंड में आपदा की जद में 400 से अधिक गांव, रुद्रप्रयाग में 21 गांवों के 246 परिवार विस्थापित
उत्तराखंड के सैकड़ों गांव आज भी भू-धंसाव, भूस्खलन और बाढ़ के खतरे के साये में हैं। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपदों में विस्थापन प्रक्रिया ने कुछ रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे जिलों में भू-गर्भीय जांच और स्थानीय असहमतियों के चलते कई मामले अब भी फाइलों में अटके हुए हैं।
उत्तराखंड के सैकड़ों गांव आज भी भू-धंसाव, भूस्खलन और बाढ़ के खतरे के साये में हैं। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपदों में विस्थापन प्रक्रिया ने कुछ रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे जिलों में भू-गर्भीय जांच और स्थानीय असहमतियों के चलते कई मामले अब भी फाइलों में अटके हुए हैं। राज्य सरकार के सामने चुनौती सिर्फ परिवारों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना ही नहीं, बल्कि उनकी आजीविका और सांस्कृतिक जड़ें बचाए रखना भी है।
रुद्रप्रयाग में 35 गांव संवेदनशील: जिले में 35 गांव आपदा के लिहाज से संवेदनशील हैं। 2012 से 2026 तक 26 गांवों के 278 परिवार विस्थापन की श्रेणी में आए। प्रशासन 21 गांवों के 246 परिवारों का विस्थापन करवा चुका है। जबकि, पांच गांवों के 32 परिवार अब भी विस्थापन के इंतजार में हैं।
उत्तरकाशी में 69 गांव अति संवेदनशील श्रेणी में
उत्तरकाशी जिले के 69 गांव अति संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित हैं। बीते 10 वर्षों में भटवाड़ी के 47, बड़ेथी के 83 और धराली के 21 परिवारों समेत कुल 18 इलाकों से सैकड़ों परिवारों का विस्थापन किया जा चुका है। इसके बाद भी करीब 147 परिवारों का विस्थापन अब तक लंबित चल रहा है।
पिथौरागढ़ में तेज हुई विस्थापन की प्रक्रिया
पिथौरागढ़ जिला आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील माना जा रहा है। 117 गांव खतरे की जद में हैं। 700 परिवारों के विस्थापन का लक्ष्य है। 627 परिवार सुरक्षित जगह बसाए गए। शेष 60 परिवार इंतजार में हैं।
नब्बे के दशक से विस्थापन की बाट जोह रहा पुलिंडा
पौड़ी जिले के पांच संवेदनशील गांवों में शामिल पुलिंडा गांव 90 के दशक से विस्थापन की राह देख रहा है। हालांकि, विस्थापन स्थल को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है। नई टिहरी के 28 संवेदनशील गांवों में धनोल्टी तहसील क्षेत्र में विस्थापन का काम अपेक्षाकृत तेजी से हुआ है। वहीं, चमोली जिले में 17 गांव आपदा की दृष्टि से संवेदनशील माने गए हैं।
नदी किनारे खतरा कायम
चंपावत में 20 संवेदनशील गांवों के 112 परिवारों को विस्थापन के लिए मुआवजा मिल चुका है। अधिकांश परिवार नए घर बना चुके हैं। नैनीताल में बलियानाला और नदी किनारे बसे मुरकुड़िया, पस्तोला और चाफी गांव खतरे की जद में हैं। हालांकि, यहां फिलहाल कागजी कार्रवाई से आगे विस्थापन की प्रक्रिया नहीं बढ़ पाई है।
देहरादून में भूस्खलन का अंदेशा
देहरादून में फिलहाल किसी गांव के विस्थापन की जरूरत नहीं बताई गई है, किमाड़ी रोड और मसूरी के पास के सात क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील हैं। वहीं, यूएसनगर के 122 गांव बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील हैं। बरसात के दौरान अवैध निर्माण के कारण हालात और अधिक गंभीर हो जाते हैं।
भू-गर्भीय जांच का पेच
अल्मोड़ा के 12 गांव संवेदनशील हैं। पांच गांव अति संवेदनशील माने गए हैं। 36 परिवारों का विस्थापन हुआ है, 240 परिवारों का मामला भूगर्भीय जांच रिपोर्ट एवं ग्रामीणों में असहमति के कारण लंबित है। कई लोग उसी क्षेत्र में सुरक्षित आवास मांग रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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