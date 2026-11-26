SBI में 20 हजार करोड़ से अधिक रकम लावारिस पड़ी, आरटीआई में खुलासा; पिछले साल 2600 करोड़ जमा हुए
एसबीआई में 20 हजार करोड़ रुपए की रकम लावारिस पड़ी है। 2025-26 में ही 2600 करोड़ से अधिक जमा हुए। हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत सिंह गौनिया द्वारा डाली गई आरटीआई में यह खुलासा हुआ है।
पूनम मौर्य, हल्द्वानी
देशभर के बैंकों में ऐसे हजारों खाते हैं, जिनमें जमा रकम पर वर्षों से किसी ने दावा नहीं किया है। अब यह पैसा दावारहित जमा की श्रेणी में चला गया है। यह रकम बीस हजार करोड़ से अधिक है। हल्द्वानी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत सिंह गौनिया की ओर से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जानकारी में यह बात सामने आई है।
जानकारी के अनुसार देशभर में एसबीआई ने चार वित्तीय वर्षों में 20,278.91 करोड़ रुपये दावारहित जमा के रूप में जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईए फंड) में जमा किए हैं। आरटीआई में देशभर के अन्य बैंकों का भी विस्तृत डेटा भी दिया गया है। एसबीआई की बात करें तो सर्वाधिक 6,970.27 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2022-23 में डीईए में जमा हुए हैं। हर वित्तीय वर्ष में रकम में गिरावट आई है। 2025-26 में 2,647.19 करोड़ जमा हुए हैं।
क्या है डीईए फंड
डीईए फंड यानी जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष। आसान भाषा में समझें तो बैंक में दस साल या उससे अधिक समय तक निष्क्रिय पात्र खातों की बिना दावे वाली रकम इसमें जमा की जाती है। संचालन रिजर्व बैंक करता है। यह पैसा सरकार का नहीं होता, खाता धारक या उत्तराधिकारी संबंधित बैंक में दावा कर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
चार साल में डीईए में जमा रकम
आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, देशभर में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,970.27 करोड़ रुपये, 2023-24 में 6,038.86 करोड़ रुपये, 2024-25 में 4,622.59 करोड़ रुपये और 2025-26 में 2,647.19 करोड़ रुपये की जमा राशि दर्ज की गई। इस तरह चार वित्तीय वर्षों में कुल जमा राशि 20,278.91 करोड़ रुपये रही।
नैनीताल में ली बैंक अधिकारी अमित वाजपेयी का कहना है कि लंबे समय तक खातों में लेनदेन नहीं होने पर नियमानुसार पात्र खातों की जमा राशि शिक्षा एवं जागरूकता कोष में स्थानांतरित की जाती है। हालांकि, इससे खाताधारक का पैसा खत्म नहीं होता। खाताधारक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित बैंक में दावा कर सकते हैं।
दावों पर वापस मिला पैसा
आरटीआई में यह बात भी सामने आई कि दावों के आधार पर डीईए फंड से चार साल में 5.216.15 करोड़ रुपये लोगों को वापस मिले हैं। इसमें वर्ष 2022-23 में 2534.39 करोड़, 2023-24 में 592.32 करोड़, 2024-25 में 391.76 करोड़ व 2025-26 में 1.697.68 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह राशि बैंकों की ओर से प्रस्तुत दावों के आधार पर ब्याज समेत लौटाई गई।
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