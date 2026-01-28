Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Orange alert issued for avalanche risk as rain, snow block Uttarakhand highways
बारिश-बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में एवलांच का खतरा, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

बारिश-बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में एवलांच का खतरा, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

संक्षेप:

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगले 24 घंटे के लिए ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन जोखिम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत कई प्रमुख रास्ते बाधित हो गए थे, जिन्हें बाद में खोल दिया गया।

Jan 28, 2026 08:03 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान टाइम्स, मसूरी
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद एवलांच (हिमस्खलन) का खतरा बढ़ गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगले 24 घंटे के लिए ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन जोखिम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत कई प्रमुख रास्ते बाधित हो गए थे, जिन्हें बाद में खोल दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हाइवे बंद, स्नो चेन लगी गाड़ियों के लिए खुला

उत्तकाशी जिले में रातभर हुई भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे बंद हो गया था। आपदा प्रबंधन टीमों और बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन की मदद से बर्फ हटाकर रास्तों को फिर से चालू किया गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने बताया कि गंगोत्री हाईवे को सुक्की टॉप तक सामान्य वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जबकि आगे गंगोत्री की ओर सिर्फ स्नो चेन लगे वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है।

2800 मीटर से ऊपर के लिए चेतावनी

इसी तरह यमुनोत्री हाईवे पर भी जन की चट्टी तक बर्फ हटाकर ट्रफैकि बहाल कर दिया गया है। USDMA द्वारा जारी अलर्ट बुधवार शाम 5:30 बजे से गुरुवार शाम 5:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह चेतावनी रुद्रप्रयाग और उत्तकाशी जिलों के 2,800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लागू होगी। संभावित रूप से संवेदनशील इलाकों में पुरोला, बड़कोट, गंगोत्री, केदारनाथ, सोनप्रयाग और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और यात्रियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

ऑरेंज, येलो औ ग्रीन केटेगरी में हैं ये इलाके

रक्षा भू-सूचना अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) के अनुसार, उत्तकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को कैटेगरी-3 (ऑरेंज) में रखा गया है, जहां गहरी और अस्थिर बर्फ जमा होने के कारण प्राकृतिक हिमस्खलन का खतरा है, जो घाटी तक पहुंच सकता है। पिथौरागढ़ को कैटेगरी-2 (येलो) और बागेश्वर को कैटेगरी-1 (ग्रीन) श्रेणी में रखा गया है।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान व्यापक बारिश दर्ज की गई। सुबह 8:30 बजे तक 20.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 1,348 प्रतिशत अधिक है। सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर (36.2 मिमी) में हुई, जबकि नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई।

ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है। शामा और मुनस्यारी में 5 सेमी, जन की चट्टी और सुरकंडा देवी में 3.5 सेमी तक बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश, बर्फबारी और घाटियों में कोहरे की संभावना जताई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।