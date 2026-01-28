बारिश-बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में एवलांच का खतरा, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

संक्षेप: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगले 24 घंटे के लिए ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन जोखिम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत कई प्रमुख रास्ते बाधित हो गए थे, जिन्हें बाद में खोल दिया गया।

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद एवलांच (हिमस्खलन) का खतरा बढ़ गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगले 24 घंटे के लिए ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन जोखिम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत कई प्रमुख रास्ते बाधित हो गए थे, जिन्हें बाद में खोल दिया गया।

हाइवे बंद, स्नो चेन लगी गाड़ियों के लिए खुला उत्तकाशी जिले में रातभर हुई भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे बंद हो गया था। आपदा प्रबंधन टीमों और बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन की मदद से बर्फ हटाकर रास्तों को फिर से चालू किया गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने बताया कि गंगोत्री हाईवे को सुक्की टॉप तक सामान्य वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जबकि आगे गंगोत्री की ओर सिर्फ स्नो चेन लगे वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है।

2800 मीटर से ऊपर के लिए चेतावनी इसी तरह यमुनोत्री हाईवे पर भी जन की चट्टी तक बर्फ हटाकर ट्रफैकि बहाल कर दिया गया है। USDMA द्वारा जारी अलर्ट बुधवार शाम 5:30 बजे से गुरुवार शाम 5:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह चेतावनी रुद्रप्रयाग और उत्तकाशी जिलों के 2,800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लागू होगी। संभावित रूप से संवेदनशील इलाकों में पुरोला, बड़कोट, गंगोत्री, केदारनाथ, सोनप्रयाग और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और यात्रियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

ऑरेंज, येलो औ ग्रीन केटेगरी में हैं ये इलाके रक्षा भू-सूचना अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) के अनुसार, उत्तकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को कैटेगरी-3 (ऑरेंज) में रखा गया है, जहां गहरी और अस्थिर बर्फ जमा होने के कारण प्राकृतिक हिमस्खलन का खतरा है, जो घाटी तक पहुंच सकता है। पिथौरागढ़ को कैटेगरी-2 (येलो) और बागेश्वर को कैटेगरी-1 (ग्रीन) श्रेणी में रखा गया है।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान व्यापक बारिश दर्ज की गई। सुबह 8:30 बजे तक 20.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 1,348 प्रतिशत अधिक है। सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर (36.2 मिमी) में हुई, जबकि नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई।