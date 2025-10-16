डॉक्टर-इंजीनियर बनने का मौका, सरकारी स्कूल के 10000 छात्रों को फ्री कोचिंग; ऐसे होगा चयन

संक्षेप: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सरकार डॉक्टर और इंजीनियर बनने का मौका दे रही है। उत्तराखंड में खास चयन प्रक्रिया के तहत 10 हजार छात्रों का चयन किया जाएगा, जिसमें उन्हें फ्री कोचिंग दी जाएगी।

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग कराई जाएगी। इस वर्ष करीब 10 हजार छात्र-छात्राएं इसके दायरे में आएंगे। बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शिक्षा विभाग की योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजना को जल्द से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना में कोचिंग की गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। इसके लिए प्रतिभागियों का चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगियों की सुविधा के अनुरूप तैयारी का टाइम का प्रबंध किया जाए।

मुख्य सचिव से सख्ती से कहा कि कोचिंग योजना में किसी भी प्रकार की खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव मनुज गोयल, डीजी दीप्ति सिंह मौजूद रहे।