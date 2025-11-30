ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया पर पाकिस्तान की हरकतें नहीं थमीं, बोले राजनाथ सिंह

संक्षेप: राजनाथ सिंह ने मसूरी में आईएएस अकादमी में प्रशिक्षु अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन फिर भी उसने बॉर्डर पर हालात सामान्य नहीं होने दिए।

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविर नष्ट कर अदम्य साहस का परिचय दिया। इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा है। उसके रवैये ने बॉर्डर पर हालात को सामान्य नहीं होने दिया।’ यह बातें शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहीं। वह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 100वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों से रूबरू होते हुए रक्षा मंत्री ने उनसे राष्ट्रीय हित की रक्षा में अपनी भूमिका समझने और वीर सैनिकों की तरह हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।

2047 तक विकसित भारत कालिंदी सभागार में कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यूनतम सरकार,अधिकतम शासन’ व ‘सुधार, प्रदर्शन एवं परिवर्तन’ के मंत्र का हवाला देते हुए आत्मनिर्भर व विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने की बात कही।

सिंह ने कहा कि जब वर्ष 2014 में एनडीए सरकार बनी थी, तब आर्थिक आकार के मामले में भारत 11वें स्थान पर था। बीते नौ-दस साल में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मॉर्गन स्टेनली जैसी प्रतिष्ठित वित्तीय फर्म कहती है कि अगले दो-तीन वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।