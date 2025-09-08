महिला की शादीशुदा जिंदगी संवारने के नाम पर तांत्रिक ने रचा ऐसा खेल, लुटा बैठी लाखों

खटीमा में एक महिला की शादीशुदा जिंदगी संवारने के नाम पर ऑनलाइन तांत्रिक के झांसे में उसका पिता आ गया। फिर रचा ऐसा खेल कि वे लाखों रुपए गंवा बैठे।

वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान कराने के झांसे में लेकर कथित ऑनलाइन ज्योतिषी ने एक लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला उधम सिंह नगर जिले के खटीमा का बताया जा रहा है।

कुमाऊं कॉलोनी निवासी सुरेश चंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी के वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं को सुलझाने के लिए वह एक ऑनलाइन ज्योतिषी, राजशास्त्री से संपर्क किया।

पूजा-पाठ के नाम पर लाखों की ठगी समस्या के निदान के लिए ज्योतिषी ने पूजा-पाठ के बहाने उनसे पैसे लिए और वादा किया कि काम पूरा होने के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे। बताया कि समाधान की उम्मीद में राजशास्त्री के बताए गए बैंक खातों में कई किस्तों में 123500 रुपये ट्रांसफर किए।