ऑनलाइन गेम और कर्ज में फंसे किशोर ने जान दी, मौत से पहले बनाया वीडियो; हो रहा वायरल
कालाढूंगी में एक किशोर ने ऑनलाइन गेम और कर्ज से परेशान होकर अपनी जान दे दी। उसने मौत से पहले वीडियो भी बनाया और एक युवक पर कर्ज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। वीडियो अब वायरल हो रहा है।
उत्तराखंड के कालाढूंगी में 17 वर्षीय किशोर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पॉलीटेक्निक का छात्र ऑनलाइन गेम के चक्कर में कर्ज में फंस गया था। घटना कोटाबाग में हुई है। मामले में किशोर ने एंबुलेंस, अस्पताल के बेड पर वीडियो बनाया, जो वायरल हो रहा है। वीडियो में उसने एक युवक पर उधारी के लिए परेशान करने का आरोप लगाया।
किशोर के पिता ने कोटाबाग के एक युवक पर उसके बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। बताया कि कोटाबाग में एक वन पंचायत के सरपंच का बेटा पॉलीटेक्निक में प्रथम वर्ष का छात्र था। बुधवार सुबह करीब सात बजे किशोर ने अचानक घर पर ही जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसके बाद पिता उसको सीएचसी कोटाबाग लाए। यहां उपचार के बाद एसटीएच हल्द्वानी रेफर किया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।
पॉलिटेक्निक छात्र के शव को लेकर कोतवाली पहुंचे परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मृतक के पिता ने कहा कि कालाढूंगी, कोटाबाग में जगह-जगह जुआ, सट्टा, ऑनलाइन गेम चल रहे हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
कोतवाली में परिजनों का प्रदर्शन
उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटे पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दबाव बनाया। इसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने पुलिस को दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए उनके घर जाकर छोटे बेटे से बड़े बेटे का मोबाइल छीना और अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि जुए सट्टे में युवा बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को कोई परवाह नहीं है। आज उनके साथ ये घटना घटी है, कल किसी और के साथ घटेगी। प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी बच सके।
पुलिस ने बमुश्किल समझाया
पिता ने एक युवक के खिलाफ नामजद तहरीर सौंपी। युवक की गिरफ्तारी के बाद ही शव को कोतवाली से उठाने की जद पर अड़े परिजनों को पुलिस ने बमुश्किल समझाया। कठोर कार्रवाई के आश्वासन पर परिजन शव घर ले गए। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
वीडियो वायरल
मामले में किशोर ने एंबुलेंस, अस्पताल के बेड पर वीडियो बनाया, जो वायरल हो रहा है। एक युवक पर उधारी के रुपये मांगने के लिए दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। युवक का नाम लेते हुए किशोर कहा कि उसने तीन हजार रुपये उधार लिए थे, जिन्हें गेम में हार गया। मौत से पहले दिए इन बयानों की पिता ने रिकॉर्डिंग की है। कुछ अन्य ऑडियो-वीडियो में ऑनलाइन गेम, जुए व सट्टे का जिक्र है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
आरोपी युवक ने नकारे आरोप
किशोर को उधार देने वाले युवक ने आरोपों को नकारा है। वीडियो जारी कर कहा कि उसने पैसे के लिए किशोर को डराया धमकाया नहीं। युवक ने कहा कि उससे एक-एक हजार करके तीन हजार रुपये लिए गए थे। दोस्ती यारी में उसने पैसे दिए। इसके बाद वह पांच हजार रुपये और मांग रहा था, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया।
एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल का फॉरेंसिक टीम ने जायजा लिया है। ई-साक्ष्य के माध्यम से घटना स्थल का निरीक्षण एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है। परिवार एवं अन्य लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग और पैसे के लेनदेन की बात सामने आ रही है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है।
‘ऑनलाइन गेमिंग की लत नशे जैसी’
हल्द्वानी। डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल की असिस्टेंट प्रोफेसर मनोचिकित्सक डॉ. निकिता देऊपा का कहना है कि नशा केवल नशीले पदार्थों के सेवन तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग की लत भी कुछ वैसी ही है। विज्ञान की भाषा में इसे बिहेवियरल एडिक्शन कहा जाता है।
इसमें एक्स्ट्रा डोपामाइन की चाहत व्यक्ति को लत की ओर धकेलती है। बच्चों को मोबाइल का कितना और कब इस्तेमाल करना चाहिए, यह तय करना माता-पिता की जिम्मेदारी है। यदि कोई बच्चा गेमिंग एडिक्शन का शिकार हो रहा है, तो उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। इसे समझते हुए बच्चों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं। अचानक प्रतिक्रिया देते हुए उनसे मोबाइल छीन लेना गलत तरीका है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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