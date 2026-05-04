दो बच्चों की मां ने प्रेमी संग पति को मौत के घाट उतारा, 1 साल के अफेयर में अपना ही सुहाग उजाड़ा
एक साल अफेयर में दो बच्चों की मां कातिल बन गई। उसने प्रेमी संग अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की योजना चार दिन पहले ही बन गई थी। घटना वाले दिन उसने पति को शराब में जहर मिलाकर पिला दिया।
उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में आठ दिन पहले लापता युवक की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। यह खुलासा युवक की नहर से लाश मिलने के बाद हुआ। पुलिस ने आरोपी पत्नी गुड्डी और मसवासी निवासी कपिल मौर्य उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। महिला ने एक साल पुराने अफेयर अपने 10 साल पुराने शादी के संसार को उजाड़ दिया। महिला दो बच्चों की मां है। चार पहले ही हत्या की योजना बना ली थी।
जानकारी के मुताबिक एक मई को रामपुर स्वार के गांव खानपुर उत्तरी निवासी चंद्रवती पत्नी राम प्रसाद ने आईटीआई थाने में 32 वर्षीय बेटे कुलवंत सिंह की गुमशुदगी की शिकायत दी। बताया कि उनका बेटा 25 अप्रैल को पत्नी गुड्डी से मिलने बांसखेड़ा गया था, लेकिन वह नहीं लौटा। जब उन्होंने बहू से पूछा तो उसने अनिभिज्ञता जताई।
पुलिस को जांच में गुड्डी और कपिल के प्रेम संबंधों का पता चला। फिर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें महिला ने जुर्म कबूला। बताया कि नशे में पति उससे मारपीट करता था। इससे परेशान होकर उसने प्रेमी के साथ हत्या की साजिश रची।
कार से ले जाकर नहर में फेंका शव
25 अप्रैल की रात पति को शराब में जहर मिलाकर पिलाया। मौत के बाद शव को कार से ले जाकर हाईवे पर बाईपास पुल के पास नहर में फेंक दिया। शिकायत के आठ दिन बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने शव को बरामद किया था। आईओ एसआई जसविंदर सिंह ने बताया कि मामले में हत्या की धारा जोड़ दी हैं। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि रविवार दोपहर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
कुलवंत सिंह का हत्यारोपी प्रेमी कपिल मौर्य मसवासी में मोबाइल की दुकान चलाता है। एक साल पहले गुड्डी और कपिल मौर्य की मुलाकात मोबाइल की दुकान में ही हुई थी। इसके बाद दोनों में धीरे-धीरे बातचीत शुरू और बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल गई।
पुलिस के मुताबिक इसकी भनक कुलवंत सिंह को भी लग गई थी। जिसके चलते दोनों में आए दिन लड़ाई-झगड़ा होने लगा। इसके बाद दोनों आरोपियों ने कुलवंत को रास्ते का कांटा बनता देख उसकी हत्या की योजना बना डाली। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन 25 अप्रैल को आरोपी पत्नी गुड्डी ने अपने प्रेमी कपिल मौर्य व अपने पति कुलवंत सिंह को अपने प्लाट पर बुलाया था। जहां पर गुड्डी ने पार्टी के नाम पर शराब भी मंगवाई थी। इस दौरान कपिल व गुड्डी ने कुलवंत सिंह की शराब और बीयर में चुपके से सल्फास की गोलियां मिलाकर घोल दिया और कुलवंत को पिला दिया। जिसके चलते कुलवंत की मौत हो गई।
दस साल पहले हुआ था दोनों का विवाह
10 साल पहले कुलवंत सिंह और गुड्डी का विवाह हुआ था। इस दौरान एक साल बाद ही दोनों को एक बेटा हुआ। इसके लगभग 6 साल बाद गुड्डी ने एक बेटी को जन्म दिया। जो कि अभी मात्र 3 साल की है। दोनों के सिर से अब पिता का साया उठ चुका है।
पहले से ही नशे में था कुलवंत
पूछताछ में गुड्डी ने बताया कि उसका पति कुलवंत पहले से ही शराब के नशे था। उसने पति की शराब में सल्फास की गोलियां मिलाकर पिला दी। पति ने कहा कि यह शराब बड़ी अजीब सी है, लेकिन उसने कहा कि शायद गिलास में कुछ लग गया होगा। तब उसने एक नया पैक बना कर दिया। इसके बाद कुलवंत ने कहा कि अब तो ठीक लग रहा है।
फायरिंग की सूचना ने पुलिस को छकाया
बन्नाखेड़ा क्षेत्र में फायरिंग की सूचना ने पुलिस को खूब छकाया। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की किसी भी सूचना उसे इनकार किया, लेकिन पुलिस ने अंदरखाने इसकी जांच भी की, लेकिन फायरिंग की पुष्टि नहीं हो सकी। एसएसआई विक्रम धामी ने बताया कि फायरिंग की अपुष्ट सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस ने इसकी पड़ताल की लेकिन फायरिंग होने की पुष्टि नहीं हो पाई।
घटना के अगले दिन गुड्डी पहुंच गई थी ससुराल
गुड्डी ने घटना को अंजाम देने के बाद अपना शातिरानापन दिखाया। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद वह वापस अपने ससुराल ग्राम खानपुर चली गई। और अपने पति के बारे में पूछताछ करने लगी। तब उसकी सास चंद्रवती को उस पर शक हो गया था, लेकिन सास ने शक को जाहिर नहीं किया। उसने सोचा क्या पता बेटा कहीं गया हो, लेकिन जब 5 दिन बीतने के बाद भी उसका बेटा घर नहीं आया। तब उसने आईटीआई थाने में एक मई को मुकदमा दर्ज कराया था।
चार दिन पहले ही प्लॉट में तिरपाल डालकर रहने लगी
गुड्डी का धीमरखेड़ा के पास एक प्लॉट है। घटना को अंजाम देने के लिए वह चार दिन पहले ही वहां तिरपाल पाल डालकर रहने लगी। जिससे कि हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए आसानी हो। इस दौरान गुड्डी ने अपने दोनों बच्चे भी मायके में छोड़ दिए थे और खुद अकेले रह रही थी। जहां पर उसने घटना को अंजाम दिया।
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