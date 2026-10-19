उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ के इनवेस्टर समिट पर राहुल गांधी के आरोप से घमासान, अब सोशल मीडिया पोस्ट पर केस
उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ के निवेश को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस ने केस किया है। इस मामले में राहुल गांधी ने भी राज्य की भाजपा सरकार पर हमला किया।
उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए तीन साल पहले हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। इस संबंध में उद्योग निदेशालय की शिकायत पर राजपुर पुलिस ने रविवार को आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने सरकार पर प्रदेश में निवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह भाजपा के डबल इंजन मॉडल का एक और नमूना है।
निदेशालय के अपर निदेशक (उद्योग) मृत्युंजय सिंह ने मामले में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल को लिखित शिकायत भेजी थी। इसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के विकास के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराई थी। आरोप है कि एक्स और कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कामरान नामक व्यक्ति समेत कई लोग लगातार समिट को लेकर झूठी, भ्रामक और अनर्गल सामग्री प्रसारित कर रहे हैं।
सिंह का आरोप है कि दुष्प्रचार से निवेशकों में अविश्वास का माहौल बन सकता है जिससे निवेश पर असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने मामले की साइबर, तकनीकी जांच और संबंधित सोशल मीडिया अकाउंटों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच इंस्पेक्टर नेहरू कॉलोनी देवेंद्र चौहान को सौंपी गई है।
1.01 लाख करोड़ रुपये के निवेश की हुई ग्राउंडिंग
उत्तराखंड में 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेश प्रस्तावों में से अभी तक 1.01 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतर गया है। उद्योग विभाग के सचिव विनय शंकर पांडेय ने यह जानकारी दी। रविवार को सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को भ्रामक बताते हुए सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय ने स्पष्ट किया कि राज्य में निवेश के सभी आंकड़े पारदर्शी हैं और संबंधित सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड में निवेश के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप
कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर प्रदेश में निवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह भाजपा के डबल इंजन मॉडल का एक और नमूना है।
'एक्स' पर पोस्ट कर राहुल ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का काफी ढिंढोरा पीटा गया। बताया गया कि 3.56 करोड़ रुपये के 1779 एमओयू हुए हैं। रोड शो के नाम पर सौ करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके बाद दावा किया कि एक लाख करोड़ का निवेश लागू किया गया। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आटा चक्कियां, खाद बीज की दुकानें और छोटे क्लीनिकों को निवेशक के तौर पर गिन लिया गया। इस में 35,279 करोड़ सरकारी बिजली कंपनियों के हैं। इत ना ही नहीं, समिट के 1200 करोड़ के निवेशक की कमाई चार वर्ष से शून्य है और रिकॉर्ड में उसका एक भी कर्मचारी नहीं है। राहुल ने राज्य सरकार से 3300 निवेशकों की पूरी सूची सार्वजिक करने की मांग की है।
‘राहुल हम पर प्रश्न से पहले कांग्रेस शासित राज्य देखें’
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से उत्तराखंड में निवेश पर उठाए गए सवालों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया।
भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी जिस डिजिटल मीडिया रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उत्तराखंड सरकार उसे लेकर पहले ही कानूनी कार्रवाई कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए थे। इनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर भी चुका है। भट्ट ने एमएसएमई सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि छोटे उद्योगों और कारोबारियों के निवेश को नकारना उनके परिश्रम का अपमान है।
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